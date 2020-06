Día Mundial de los Refugiados, ¿por qué se celebra hoy?

Cada minuto, veinticuatro personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Fuente: National Geographic.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 02:00

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Ellos merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados en homenaje la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

La Convención del 51', que define quien es un refugiado, contiene una serie de derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. De acuerdo con el principio de no devolución, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad . Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país receptor, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

¿Cuáles son los derechos de los refugiados?

A no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas.

A no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante.

El derecho al empleo remunerado.

El derecho a la vivienda.

El derecho a la educación pública.

El derecho a la asistencia pública.

El derecho a la libertad de religión.

El derecho al acceso a los tribunales.

El derecho a la libertad de circulación dentro del territorio.

El derecho a emitir documentos de identidad y de viaje.