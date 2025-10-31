Dibujos para Halloween: 10 diseños online para niños

La celebración de Halloween incluye cada año la elección de un disfraz, el festejo con amigos, decoración y comidas alusivas y la clásica recolección de golosinas que entusiasma a los niños cada 31 de octubre; sin embargo, existe un condimento especial para esta fecha marcado por la creatividad y consiste en realizar dibujos o diseños online para niños de Halloween, que luego pueden colorear.

Además de los disfraces, los dibujos son una excelente opción para celebrar Halloween

Para la tarde noche en la que se celebra Halloween, una excelente alternativa consiste en ofrecer a los más chicos dibujos o diseños propios de esta fecha, para que ellos den rienda suelta a la imaginación y los puedan pintar a su gusto, utilizando crayones, acuarelas, plasticolas de color, papeles y cartulinas y darles relieve o un aspecto monstruoso a cada dibujo.

10 diseños online para niños en Halloween

A continuación figuran diferentes opciones de Halloween para pintar o decorar con distintos materiales y entretener a los más chicos de la casa en una jornada especial:

Dibujos para colorear en Halloween

Alternativas para pintar

Distintas opciones para pintar en la fecha

Los fantasmas se repiten en esta jornada

Un caldero terrorífico para Halloween

Un fantasma pintor para celebrar Halloween

Una bruja voladora para Halloween

Una tierna opción para colorear

Otra alternativa para pintar o intervenir en Halloween

Otra opción divertida para pintar hoy

El origen de Halloween

Aunque la fiesta haya ganado gran popularidad en Estados Unidos y desde allí se haya exportado al resto del mundo, Halloween fue introducida en el país del norte por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos que tiene lugar el 1° de noviembre.

Esta ocasión, decretada para esa fecha por el Papa Gregorio III en el siglo VIII, celebra a los mártires y los santos no canonizados que según la tradición católica pueblan el paraíso, razón por la que tiene una conexión con los difuntos que en Halloween, su víspera laica, se traduce en el terror que busca transmitir la fecha.

Además, el propio Día de Todos los Santos sería la versión católica de una fiesta celta, el Samhain, que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. En esta celebración, los druidas o sacerdotes célticos celebraban con su comunidad el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, donde este pueblo proliferó durante más tiempo.

Por eso fueron sus descendientes, los irlandeses, quienes exportaron la versión católica de esta fiesta a Estados Unidos, donde la conexión con lo sobrenatural del evento prevaleció sobre su significado religioso, lo que derivó en una festividad que es celebrada por personas en gran parte del mundo sin importar su credo.