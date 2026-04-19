Una por una: todas las autopistas y avenidas porteñas que estarán cerradas hasta el viernes que viene
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad oficializó un esquema de tareas de mantenimiento que afectará la circulación nocturna en puntos estratégicos de la red vial
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El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, en coordinación con Autopistas Urbanas (AUSA), dio a conocer un cronograma de restricciones de tránsito que impactará a los conductores desde la noche de este domingo 19 de abril y durante gran parte de la semana. Las medidas, necesarias para la ejecución de obras de mantenimiento, reparaciones de juntas y ampliaciones estructurales, requieren en varios tramos cierres totales de accesos y la reducción de carriles en arterias vitales de la capital argentina.
Una por una: todas las autopistas y avenidas porteñas que estarán cerradas desde este domingo 19 hasta el viernes 24 de abril
|Ubicación / Autopista
|Días y Horarios
|Tipo de Restricción
|Rutas Alternativas / Sugerencias
Enlace AU Bs.As.-La Plata / Paseo del Bajo
Este domingo 19 de abril (22 a 05)
Cierre total sentido Norte (desde Avellaneda).
AU 25 de Mayo (salida Entre Ríos y retomar) o eje Av. Huergo/Madero hasta Retiro.
Av. General Paz y AU Perito Moreno
Lunes y martes (22 a 05)
Cierre de ingresos a AU Perito Moreno (ambos sentidos).
Descender en Av. Rivadavia e ingresar a la altura del 9300.
Autopista Illia
Lunes a jueves (22 a 05)
Reducción carril derecho y cierre ingreso desde Salguero.
Desviar por Av. del Libertador hasta Av. 9 de Julio.
Enlace Illia / Paseo del Bajo
Lunes a jueves (22 a 05)
Cierre de enlace sentido Sur.
Vehículos pesados: salir en calle Sarmiento o avanzar hasta calle Castillo.
Av. Cantilo
Domingo, lunes, miércoles y jueves (noche: 21 a 06 / lunes y jueves: 09 a 11)
Reducción de carriles (3 carriles o carriles lentos).
Respetar señalización por ampliación de Puente Labruna.
Av. Lugones
Lunes (22 a 01)
Reducción de calzada.
Circular con precaución por zona de obras.
Puente Labruna
Martes a miércoles (21 a 05.30)
Corte por trabajos de hormigonado.
Seguir indicaciones del personal vial.
La principal alteración impactará el enlace entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Según informó AUSA, esta conexión permanecerá cerrada este domingo 19 de abril durante siete horas, entre las 22 y las 5 de la madrugada, para los usuarios que se dirigen desde Avellaneda hacia el norte. Para mitigar el impacto, se sugirieron rutas alternativas: los camiones podrán circular por la autopista 25 de Mayo, tomar la salida a Entre Ríos y retomar en sentido al centro, o bien utilizar el eje de las avenidas Huergo y Madero para ingresar al Paseo del Bajo desde Retiro.
El esquema continúa el lunes y martes sobre la avenida General Paz, donde se inhabilitarán los ingresos a la autopista Perito Moreno entre las 22 y las 5 de la mañana. Esta restricción, motivada por la reparación técnica de juntas en la calzada, afectará tanto a quienes circulan hacia el Río de la Plata como a quienes viajan hacia el Riachuelo. Como alternativa, los automovilistas deberán descender en avenida Rivadavia y utilizar el acceso habilitado a la altura del 9300.
En el corredor norte, la autopista Illia registrará reducciones de calzada en el carril derecho durante las noches de lunes a jueves, en el horario de 22 a 5. Asimismo, el ingreso desde la calle Salguero hacia el centro quedará inhabilitado, por lo que se recomienda desviar por Avenida del Libertador hasta alcanzar el cruce con la 9 de Julio. También estará cerrado el enlace de la Illia con el Paseo del Bajo sentido al sur; en este caso, los vehículos pesados deberán salir en calle Sarmiento o avanzar hasta la bajada de calle Castillo.
Finalmente, las avenidas Cantilo y Lugones sufrirán cortes por la ampliación del puente Labruna. La noche del domingo 19 de abril, de 21 a 6, se restringirán tres carriles en Cantilo. El lunes, la reducción operará de 9 a 11 y de 21 a 6 del martes. La Lugones tendrá recortes de 22 a 1, mientras que en el puente Labruna los trabajos de hormigonado se extenderán de 21 a 5.30 del miércoles. El miércoles, la restricción en Cantilo afectará carriles lentos de 21 a 6, repitiéndose el esquema diurno el jueves 23 de 9 a 11 y el nocturno de 21 a 6 del viernes. Las autoridades solicitaron respetar la señalización instalada en todas las zonas afectadas.
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