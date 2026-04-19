Una por una: todas las autopistas y avenidas porteñas que estarán cerradas hasta el viernes que viene

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, en coordinación con Autopistas Urbanas (AUSA), dio a conocer un cronograma de restricciones de tránsito que impactará a los conductores desde la noche de este domingo 19 de abril y durante gran parte de la semana. Las medidas, necesarias para la ejecución de obras de mantenimiento, reparaciones de juntas y ampliaciones estructurales, requieren en varios tramos cierres totales de accesos y la reducción de carriles en arterias vitales de la capital argentina.

Por avance de obras en Puente Labruna, el lunes a la noche cortarán la autopista Illia sentido al norte y Cantilo AUSA

Una por una: todas las autopistas y avenidas porteñas que estarán cerradas desde este domingo 19 hasta el viernes 24 de abril

Ubicación / Autopista Días y Horarios Tipo de Restricción Rutas Alternativas / Sugerencias Enlace AU Bs.As.-La Plata / Paseo del Bajo Este domingo 19 de abril (22 a 05) Cierre total sentido Norte (desde Avellaneda). AU 25 de Mayo (salida Entre Ríos y retomar) o eje Av. Huergo/Madero hasta Retiro. Av. General Paz y AU Perito Moreno Lunes y martes (22 a 05) Cierre de ingresos a AU Perito Moreno (ambos sentidos). Descender en Av. Rivadavia e ingresar a la altura del 9300. Autopista Illia Lunes a jueves (22 a 05) Reducción carril derecho y cierre ingreso desde Salguero. Desviar por Av. del Libertador hasta Av. 9 de Julio. Enlace Illia / Paseo del Bajo Lunes a jueves (22 a 05) Cierre de enlace sentido Sur. Vehículos pesados: salir en calle Sarmiento o avanzar hasta calle Castillo. Av. Cantilo Domingo, lunes, miércoles y jueves (noche: 21 a 06 / lunes y jueves: 09 a 11) Reducción de carriles (3 carriles o carriles lentos). Respetar señalización por ampliación de Puente Labruna. Av. Lugones Lunes (22 a 01) Reducción de calzada. Circular con precaución por zona de obras. Puente Labruna Martes a miércoles (21 a 05.30) Corte por trabajos de hormigonado. Seguir indicaciones del personal vial.

La principal alteración impactará el enlace entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Según informó AUSA, esta conexión permanecerá cerrada este domingo 19 de abril durante siete horas, entre las 22 y las 5 de la madrugada, para los usuarios que se dirigen desde Avellaneda hacia el norte. Para mitigar el impacto, se sugirieron rutas alternativas: los camiones podrán circular por la autopista 25 de Mayo, tomar la salida a Entre Ríos y retomar en sentido al centro, o bien utilizar el eje de las avenidas Huergo y Madero para ingresar al Paseo del Bajo desde Retiro.

Cortarán la autopista Dellepiane para el montaje de un nuevo puente Gentileza AUSA

El esquema continúa el lunes y martes sobre la avenida General Paz, donde se inhabilitarán los ingresos a la autopista Perito Moreno entre las 22 y las 5 de la mañana. Esta restricción, motivada por la reparación técnica de juntas en la calzada, afectará tanto a quienes circulan hacia el Río de la Plata como a quienes viajan hacia el Riachuelo. Como alternativa, los automovilistas deberán descender en avenida Rivadavia y utilizar el acceso habilitado a la altura del 9300.

Confirmaron cortes esta semana Gentileza AUSA

En el corredor norte, la autopista Illia registrará reducciones de calzada en el carril derecho durante las noches de lunes a jueves, en el horario de 22 a 5. Asimismo, el ingreso desde la calle Salguero hacia el centro quedará inhabilitado, por lo que se recomienda desviar por Avenida del Libertador hasta alcanzar el cruce con la 9 de Julio. También estará cerrado el enlace de la Illia con el Paseo del Bajo sentido al sur; en este caso, los vehículos pesados deberán salir en calle Sarmiento o avanzar hasta la bajada de calle Castillo.

Esta semana estará cortada la autopista Dellepiane y otras vías del AMBA Gentileza AUSA

Finalmente, las avenidas Cantilo y Lugones sufrirán cortes por la ampliación del puente Labruna. La noche del domingo 19 de abril, de 21 a 6, se restringirán tres carriles en Cantilo. El lunes, la reducción operará de 9 a 11 y de 21 a 6 del martes. La Lugones tendrá recortes de 22 a 1, mientras que en el puente Labruna los trabajos de hormigonado se extenderán de 21 a 5.30 del miércoles. El miércoles, la restricción en Cantilo afectará carriles lentos de 21 a 6, repitiéndose el esquema diurno el jueves 23 de 9 a 11 y el nocturno de 21 a 6 del viernes. Las autoridades solicitaron respetar la señalización instalada en todas las zonas afectadas.