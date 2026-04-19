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Una por una: todas las autopistas y avenidas porteñas que estarán cerradas hasta el viernes que viene

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad oficializó un esquema de tareas de mantenimiento que afectará la circulación nocturna en puntos estratégicos de la red vial

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Por avance de obras en Puente Labruna, el lunes a la noche cortarán la autopista Illia sentido al norte y Cantilo
Por avance de obras en Puente Labruna, el lunes a la noche cortarán la autopista Illia sentido al norte y CantiloAUSA

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, en coordinación con Autopistas Urbanas (AUSA), dio a conocer un cronograma de restricciones de tránsito que impactará a los conductores desde la noche de este domingo 19 de abril y durante gran parte de la semana. Las medidas, necesarias para la ejecución de obras de mantenimiento, reparaciones de juntas y ampliaciones estructurales, requieren en varios tramos cierres totales de accesos y la reducción de carriles en arterias vitales de la capital argentina.

Por avance de obras en Puente Labruna, el lunes a la noche cortarán la autopista Illia sentido al norte y Cantilo
Por avance de obras en Puente Labruna, el lunes a la noche cortarán la autopista Illia sentido al norte y CantiloAUSA

Una por una: todas las autopistas y avenidas porteñas que estarán cerradas desde este domingo 19 hasta el viernes 24 de abril

Ubicación / AutopistaDías y HorariosTipo de RestricciónRutas Alternativas / Sugerencias
Enlace AU Bs.As.-La Plata / Paseo del Bajo
Este domingo 19 de abril (22 a 05)
Cierre total sentido Norte (desde Avellaneda).
AU 25 de Mayo (salida Entre Ríos y retomar) o eje Av. Huergo/Madero hasta Retiro.
Av. General Paz y AU Perito Moreno
Lunes y martes (22 a 05)
Cierre de ingresos a AU Perito Moreno (ambos sentidos).
Descender en Av. Rivadavia e ingresar a la altura del 9300.
Autopista Illia
Lunes a jueves (22 a 05)
Reducción carril derecho y cierre ingreso desde Salguero.
Desviar por Av. del Libertador hasta Av. 9 de Julio.
Enlace Illia / Paseo del Bajo
Lunes a jueves (22 a 05)
Cierre de enlace sentido Sur.
Vehículos pesados: salir en calle Sarmiento o avanzar hasta calle Castillo.
Av. Cantilo
Domingo, lunes, miércoles y jueves (noche: 21 a 06 / lunes y jueves: 09 a 11)
Reducción de carriles (3 carriles o carriles lentos).
Respetar señalización por ampliación de Puente Labruna.
Av. Lugones
Lunes (22 a 01)
Reducción de calzada.
Circular con precaución por zona de obras.
Puente Labruna
Martes a miércoles (21 a 05.30)
Corte por trabajos de hormigonado.
Seguir indicaciones del personal vial.

La principal alteración impactará el enlace entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Según informó AUSA, esta conexión permanecerá cerrada este domingo 19 de abril durante siete horas, entre las 22 y las 5 de la madrugada, para los usuarios que se dirigen desde Avellaneda hacia el norte. Para mitigar el impacto, se sugirieron rutas alternativas: los camiones podrán circular por la autopista 25 de Mayo, tomar la salida a Entre Ríos y retomar en sentido al centro, o bien utilizar el eje de las avenidas Huergo y Madero para ingresar al Paseo del Bajo desde Retiro.

Cortarán la autopista Dellepiane para el montaje de un nuevo puente
Cortarán la autopista Dellepiane para el montaje de un nuevo puenteGentileza AUSA

El esquema continúa el lunes y martes sobre la avenida General Paz, donde se inhabilitarán los ingresos a la autopista Perito Moreno entre las 22 y las 5 de la mañana. Esta restricción, motivada por la reparación técnica de juntas en la calzada, afectará tanto a quienes circulan hacia el Río de la Plata como a quienes viajan hacia el Riachuelo. Como alternativa, los automovilistas deberán descender en avenida Rivadavia y utilizar el acceso habilitado a la altura del 9300.

Confirmaron cortes esta semana
Confirmaron cortes esta semanaGentileza AUSA

En el corredor norte, la autopista Illia registrará reducciones de calzada en el carril derecho durante las noches de lunes a jueves, en el horario de 22 a 5. Asimismo, el ingreso desde la calle Salguero hacia el centro quedará inhabilitado, por lo que se recomienda desviar por Avenida del Libertador hasta alcanzar el cruce con la 9 de Julio. También estará cerrado el enlace de la Illia con el Paseo del Bajo sentido al sur; en este caso, los vehículos pesados deberán salir en calle Sarmiento o avanzar hasta la bajada de calle Castillo.

Esta semana estará cortada la autopista Dellepiane y otras vías del AMBA
Esta semana estará cortada la autopista Dellepiane y otras vías del AMBAGentileza AUSA

Finalmente, las avenidas Cantilo y Lugones sufrirán cortes por la ampliación del puente Labruna. La noche del domingo 19 de abril, de 21 a 6, se restringirán tres carriles en Cantilo. El lunes, la reducción operará de 9 a 11 y de 21 a 6 del martes. La Lugones tendrá recortes de 22 a 1, mientras que en el puente Labruna los trabajos de hormigonado se extenderán de 21 a 5.30 del miércoles. El miércoles, la restricción en Cantilo afectará carriles lentos de 21 a 6, repitiéndose el esquema diurno el jueves 23 de 9 a 11 y el nocturno de 21 a 6 del viernes. Las autoridades solicitaron respetar la señalización instalada en todas las zonas afectadas.

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