Día de Halloween: por qué se celebra cada 31 de octubre y 10 tradiciones para repetir durante la jornada
Calabazas, disfraces, sustos y golosinas son algunos de los elementos más populares de la Noche de Brujas
- 4 minutos de lectura'
Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, se celebra el 31 de octubre, una fecha que reúne a fanáticos del terror y los disfraces. Si bien es popular en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, gracias a la industria cinematográfica y las redes sociales, sus costumbres se expandieron a otras naciones del mundo, como la Argentina.
¿Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre?
La historia de la Noche de Brujas se remonta al antiguo festival celta de Samhain, que se celebra el 1° de noviembre. Esta es una jornada religiosa pagana, llevada a cabo en Reino Unido, Irlanda y noroeste de Francia, en la cual las personas se reunían la noche anterior para dar la bienvenida a la cosecha obtenida al finalizar el verano. De esta manera, se cierra un ciclo y se da comienzo a una nueva etapa del año, a mediados del otoño en el hemisferio norte.
Durante el Samhain, los asistentes vestían disfraces para ahuyentar espíritus indeseados y quemaban hogueras con paja. El Samhain contaba con dos colores principales: el negro que representa la muerte y oscuridad, y el naranja como símbolo de la temporada otoñal.
En 1845, millones de personas arribaron a Estados Unidos a causa de la Gran Hambruna de Irlanda. De esta manera, los locales adoptaron esta costumbre e incluyeron nuevos elementos que la transformaron en lo que hoy se conoce como Halloween. Su nombre refiere a la frase “all hallows’ eve”, que expresa “víspera de todos los santos”, dado que el 1° de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos.
10 tradiciones para Halloween
Octubre es un mes festivo, en el que muchas personas realizan diferentes actividades y costumbres asociadas a Halloween. La fecha combina diversión, terror y creatividad, en la que muchos se reúnen para celebrar con sus amigos. A continuación, las tradiciones más populares para celebrar la Noche de Brujas.
- “Trick or Treat”: también conocido como Dulce o truco, es una dinámica popular en Estados Unidos, que consiste en la visita de niños disfrazados a diferentes casas para solicitar golosinas. En esta temática, los adultos deben optar por repartir dulces o enfrentar un reto.
- Tallar calabazas: es uno de los elementos íconos de esta temporada, que se utiliza como faroles y decoración para los hogares. Muchas personas se reúnen a realizar sus propios diseños, recortar caras y pintar estos vegetales.
- Disfraces: niños y adultos encarnan diferentes personajes, ideas y temáticas durante esta noche. Si bien la tradición se centra en elementos de terror y miedo, con los años la expresión creativa de los participantes superó estos límites.
- Decoraciones: en países como Estados Unidos, muchas personas aprovechan esta temporada para crear adornos impresionantes en su hogar. Telarañas artificiales, esqueletos, calabazas, luces, fantasmas, monstruos, lápidas, insectos y los colores negro, naranja y violeta son algunos de los más populares.
- Preparar comidas temáticas: algunas de las opciones más frecuentes son las golosinas como el candy corn, galletas en forma de elementos de terror, tartas de calabaza y bebidas llamativas.
- Contar historias de terror: durante octubre, muchas personas aprovechan para consumir contenidos de miedo, leer cuentos, ver películas o series de thriller y compartir relatos, mitos e historias con sus conocidos.
- Organizar fiestas de disfraces: quienes cumplen años en octubre o aquellas personas que adoran reunirse a celebrar, invitan a sus amigos y familiares a sus hogares para compartir música y bebida, con la condición que cada invitado cuente con un disfraz.
- Maratones de terror: algunas personas prefieren celebrar este día con una noche de series o películas de este famoso género o que incluso relaten historias de la Noche de Brujas. Algunas de las más populares son Hocus Pocus, El cadaver de la Novia, Halloween y Pesadilla en Elm Street.
- Redes sociales: como ocurre con muchas festividades, es posible observar todo tipo de contenido temático durante octubre. Trends de TikTok, challenges, maquillajes espeluznantes, coreografías y recreaciones de escenas de películas de terror, son algunos de los temas de videos más virales.
- Rituales simbólicos: algunas personas creen que Halloween es una noche ideal para llevar a cabo rezos, manifestar cosas nuevas o efectuar ritos que les ayuden a cumplir sus deseos.
- 1
Un niño de 8 años quedó internado en grave estado con muerte cerebral: se le cayó un arco encima
- 2
Incertidumbre y temor: corre riesgo un instituto clave para el desarrollo de más de 300 estudiantes con discapacidad
- 3
“La formación es muy sólida”: por primera vez un médico argentino presidirá una federación mundial de una especialidad muy demandada
- 4
Refugios de gatos denuncian que cada octubre y noviembre suben los casos de maltrato y abandono por creencias asociadas a Halloween