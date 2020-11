Dice que es alérgico a la electricidad y al 5G y se construyó una casa especial

Un hombre que dice ser "alérgico al 5G y a la electricidad" se construyó una casa especial para protegerse

Un hombre que dice ser "alérgico al 5G y a la electricidad" se construyó una casa especial para protegerse. Se trata de una vivienda que tiene una pintura especial para aislar los supuestos componentes que, según él, dañan su salud.

Bruno Berrick tiene 48 años y una convicción: que el 5G y la electricidad el producen alergia. El hombre, que vive en un bungalow en Rothwell, Northamptonshire, acompañado de su pareja y sus tres hijas, ahora hizo que toda la familia se aísle de esos dos servicios. Así, el grupo ahora mantiene el consumo de electricidad al mínimo y deja las luces y la calefacción apagadas. Además, todos dejaron de ver televisión.

Según Berrick, su vida era normal hasta hace cuatro años. En ese momento, el hombre empezó a experimentar distintos síntomas que no había sentido antes, como de ardor, dolor de cabeza intenso y pérdida de peso abrupto. Le tomó años descubrir que lo que sufre es "Electrosensibilidad", también conocida como Hipersensibilidad Electromagnética, Electrofobia o Síndrome de Intolerancia al Campo Electromagnético. La comunidad científica no termina de determinar si se trata de una extraña condición que padece una pequeña parte de la población mundial o si, simplemente, se trata de un padecimiento imaginario.

Sin embargo, tanto Berrick como su esposa, Lisa Chambers, de 34 años, afirman que su condición es absolutamente real. Por eso, la familia invirtió unas 200.000 libras esterlinas viajando por todo el mundo y consultando a médicos que pudieran darle una respuesta.

"Toda esta gente en la televisión y en los periódicos dicen 'solo son idiotas de 5G' y todo esto, pero si me ponés frente a alguien con un teléfono celular o encendés la electricidad, ves lo que me pasa", contó el hombre. "Nadie puede decir que no te afecta porque soy una prueba viviente", continuó.

Así, Berrick contó que después de estar enfermo durante cuatro años y sin respuesta de los médicos, logró llegar a su diagnóstico. "No sabía qué era, teníamos Internet en la casa, Wi-Fi, una televisión inteligente, todo esto y me convertí en apenas huesos. Estuve en cama durante seis meses con fatiga crónica, pero nadie sabía qué era", añadió. En 2016, después de varios estudios, descubrió que luego de ser envenenado con pesticidas -el hombre vivía al lado de un campo que estaban fumigando- desarrolló esta nueva alergia.

"Básicamente, despojó mi sistema inmunológico", explicó. "Se redujo a nada y seguí contrayendo infección tras infección y se convirtió en esto. Ahora, si estoy cerca de un teléfono móvil, casi colapso por la radiación que emite".