Diez libros para incentivar la lectura en la infancia

Según el puntaje de los usuarios de Alibrate, la red de reseñas de libros, estos son los mejores para iniciarse en la lectura

Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Cuando la lectura llega a convertirse en un hábito, difícilmente se abandona. Alibrate presenta su ranking de libros para incentivar la lectura en la infancia. A continuación, las reseñas por parte de sus usuarios.

El gigante egoísta de Oscar Wilde

Puntuación: 8,5

"El gigante egoísta" de Oscar Wilde

"No había tenido la oportunidad de leer esta bella historia de niño. Ahora en plena edad adulta me di la oportunidad y, verdaderamente, me dio un vuelco el corazón por tan bello relato y, sobre todo, al leer el final y ver de quien se trata, quién es ese niño pequeño. Creo que me emocioné con el final tan especial y sumamente inesperado. De verdad que todo el mundo tiene que leerlo. Son de esas lecturas que, si bien son pequeñas, dejan huella para siempre".

El libro salvaje de Juan Villoro

Puntuación: 8,4

"El libro salvaje" de Juan Villoro

"Entrañable novela de Juan Villoro en la que un joven lector (me atrevo a decir que somos todos nosotros, todos jóvenes gracias a los libros), inicia una búsqueda incansable del libro salvaje, aquel libro que en nuestro fuero interno perseguimos con insistencia para encontrarnos en sus líneas".

Momo de Michael Ende

Puntuación: 8,5

"Momo" de Michael Ende

"Regálate este libro, o regálalo a cualquiera, es una historia preciosa, una bonita metáfora sobre el tiempo y lo que hacemos con él, piensa en lo que dejas de hacer por falta de tiempo y si realmente eso en lo que estás invirtiéndolo es tan importante. Es un libro imprescindible para leer a cualquier edad".

Cuentos de hadas de Hans Christian Andersen

Puntuación: 8,4

"Cuentos de hadas" de Hans Christian Andersen

"Cuentos clásicos y maravillosos para adentrarse (seas pequeño o adulto) en un mundo mágico".

El túnel de Anthony Browne

Puntuación: 9,6

"El túnel" de Anthony Browne

"Excelente historia para que los más pequeños puedan aprender acerca de valores fundamentales".

Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornemann

Puntuación: 7,9

"Un elefante ocupa mucho espacio" de Elsa Bornemann

"¿Puede un libro infantil ser peligroso? Para algunos militares sí. Un elefante ocupa mucho espacio estuvo en una lista de libros prohibidos en la dictadura que asoló Argentina en los años 70. Cuentos simples, cuentos que preguntan, cuentos que hacen pensar, cuentos que no siempre tienen finales felices. Cuentos con historias que no terminan en la página. Un año verde, una familia que sienta uno sobre otro, un callejón transportable, una gata que vuela, un gigante de ojos azules, una trenza y claro, un elefante que, como es sabido, ocupa mucho espacio. Es un gran libro para grandes y chicos que ha envejecido muy bien. Sus temas siguen siendo actuales y además, invitan a la reflexión. Para no dejarlo pasar si te gusta la Literatura infantil juvenil".

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo

Puntuación: 8,8

"Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" de Elena Favilli y Francesca Cavallo

"Un libro increíble que habla sobre mujeres increíbles, un breve retrato escrito sobre la vida de aquella mujeres que a través de la historia fueron capaces de desafiar sus circunstancias y trascender. Recomendado no solo para niñas rebeldes, sino también para todos los públicos".

Donde viven los monstruos de Maurice Sendak

Puntuación: 8,6

"Donde viven los monstruos" de Maurice Sendak

"Excelente libro para iniciar a los más pequeños en la lectura. Mi niña y yo ponemos música de Tom Waits para danzar como monstruos monstruosamente monstruosos".

Cuentos por teléfono de Gianni Rodari

Puntuación: 7

"Cuentos por teléfono" de Gianni Rodari

"Un libro genial e irrepetible. Los personajes que conoces se quedan contigo para siempre. Muy recomendado para lectores de todas las edades".

Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario de C.S Lewis

Puntuación: 8,1

"Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario" de C. S. Lewis

"Este libro fue una experiencia mágica en mi vida, porque crucé hacia un mundo fantástico en compañía de mi mamá, que lo leyó conmigo".

