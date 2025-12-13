Qué síntomas revelan estrés laboral y por qué es clave actuar a tiempo

El entorno laboral, en ocasiones, no suele ser nada sencillo, ya sea por las exigencias del empleo o por los compañeros de trabajo. Con el tiempo, comienza a aparecer el estrés y, aunque esto es algo cotidiano y hasta normal, cuando no se logra controlarlo puede afectar la salud, tanto física como mental.

El estrés laboral es padecido cada día por más personas. La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) lo define como el conjunto de respuestas cognitivas, fisiológicas y emocionales que se producen ante ciertos aspectos adversos del contenido, la organización o el ambiente de trabajo.

Los síntomas pueden variar según la persona, ya que algunas experimentan cansancio persistente, irritabilidad, tristeza, pérdida de motivación o incluso sentimientos de culpa o vergüenza, según la Clínica Mayo.

El cuerpo habla: cómo identificar el estrés laboral según la ciencia Foto: Pexels

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud explicó los riesgos laborales relacionados con el estrés, los cuales se dividen en dos: las características del empleo y su contexto.

Las características del trabajo incluyen la monotonía, la falta de estimulación, las tareas sin sentido, la falta de variedad, el ritmo de trabajo y el horario laboral, entre otros.

Sin embargo, el contexto laboral incluye el desarrollo profesional, el estatus, el salario, el rol del trabajador en la organización, las relaciones interpersonales, las malas relaciones con los colegas y el trabajo aislado o solitario.

En muchas ocasiones, las personas suelen pasar por alto los signos de alerta, ya que los asocian con las labores diarias y no buscan la ayuda necesaria. Para tener en cuenta, estos son algunos de los síntomas que indican que se tiene estrés laboral:

Dificultad para concentrarse

Bloqueos creativos

Hipersensibilidad a comentarios o críticas

Afecta la capacidad de asumir tareas cotidianas y reduce la claridad mental para resolver problemas

Impulsividad

Alteraciones en el sueño

Roces entre compañeros

Bajo rendimiento

Desde agotamiento hasta insomnio: los síntomas más frecuentes observados por profesionales de la salud wavebreakmedia - Shutterstock

La Clínica Mayo también comentó sobre las consecuencias del agotamiento laboral; debido a que no tomar medidas para afrontar el problema, puede ocurrir lo siguiente:

Sentirse vacío

No ser capaz de afrontar los problemas

No poder conciliar el sueño

Sentirse triste, enojado e irritable

Desarrollar enfermedades cardíacas, presión arterial alta o diabetes tipo 2

Si bien es cierto que el estrés puede afectar la salud emocional, también impacta el cuerpo, ya que uno de los síntomas habituales suele ser la tensión muscular constante, especialmente en el cuello, los hombros y la mandíbula.

Cuando estos signos comienzan a empeorar, las personas deben buscar ayuda. Además, es importante establecer límites sanos entre las responsabilidades y el descanso, mover el cuerpo, realizar ejercicio con frecuencia y hacer estiramientos, con el fin de liberar la tensión.

Por Wendys Pitre Ariza