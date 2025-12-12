Una meningitis a los 2 años la dejó sin piernas ni brazos, pero supo salir adelante y ahora revoluciona las redes

Para lanzarse al mundo de las redes sociales hace falta animarse a navegar por lo desconocido, sin importar el qué dirán. La historia de Paloma López, más conocida en redes sociales como @palomake_up, es uno de esos ejemplos. La creadora de contenido de 25 años, oriunda de Castelar, está amputada de sus cuatro extremidades por una meningitis que tuvo a los 2 años; sin embargo, su condición no le impidió dedicarse de lleno a su pasión: el maquillaje. A través de sus divertidos videos de tutoriales ganó popularidad y se transformó casi sin buscarlo en un símbolo para las personas con discapacidad en las plataformas digitales. “Sentía que nos faltaba representación”, aseguró en diálogo con LA NACION la influencer, que cuenta con más de 39 mil seguidores en Instagram.

Su gusto por el maquillaje empezó desde muy chica, como el juego de cualquier niña del oeste del Conurbano bonaerense. “Es un fanatismo que siempre lo tuve, me gusta lo artístico y pintar. Maquillaba a mis abuelos, que quedaban todos pintados, pero se prestaban”, recordó entre risas.

Para su adolescencia, esta predilección por la cosmética se volvió también un escudo, un modo de superar la mirada ajena. “A mis 15 años empecé a bajonearme porque era la época de empezar a salir a bailar y yo no me animaba. Salía a la calle y me miraban un montón, siempre me miraron, pero ahí lo empecé a notar más y me enojaba. Entonces me empecé a maquillar más que nada por esa mirada, para que en vez de mirarme cuando estoy en la silla o con las prótesis, desvíen la mirada”, reveló y aseguró que aprender a maquillarse también fue un acto de independencia, ya que “no le gustaba” como lo hacían su mamá o su hermana.

Paloma se transformó en una referente en las redes sociales para las personas con amputaciones (Foto: Gentileza Paloma López)

Sus inicios como creadora de contenido

Su práctica en el maquillaje fue mejorando poco a poco acompañada de la contención de su terapista ocupacional. Recuerda con nostalgia que en los primeros bocetos le quedaba “horrible”, pero su técnica y su estilo fueron desarrollándose hasta obtener la calidad por la que es reconocida hoy en día. Una tarde de 2019, su hermana la instó a que este talento que ocupaba sus días viera la luz pública y la animó a crearse una cuenta de Instagram para hacer tutoriales de maquillaje, un rubro muy popular en esa red social.

“Le dije a mi hermana que tenía ganas de abrirme una cuenta, pero que no me animaba porque no sabía qué iba a decir la gente. Volviendo del cine, me dijo: ‘ya tengo el nombre para tu Instagram´y ahí nació Palomake_up", contó sobre su perfil, que mezcla su nombre y make up, que significa maquillaje en inglés. Así, Paloma pasó de ser consumidora de tutoriales a ser creadora de contenido y, lo que siguió después, la catapultaría a la fama en las redes sociales.

“Arranqué más que nada porque sentía que faltaba como representación de la gente amputada o la gente con discapacidad en las redes, como que no veía muchas personas haciendo eso que yo miraba. Entonces probé y lo empezó a ver bastante gente”, aseguró. La ayuda de otros influencers fue clave para etiquetar a marcas y hacer crecer su cuenta, y en poco tiempo empezó a tener sus primeros canjes de maquillaje y otros productos.

Paloma y sus videos tutoriales de maquillaje

Mostrarse en las redes sociales, bien se sabe, tiene sus consecuencias, ya que la exposición también tiene un rebote emocional hacia lo más profundo de las personas. “Fue todo muy loco, la gente me empezó a preguntar qué me había pasado. Empecé a ser más consciente de mi historia, me empecé a meter más en lo que tuve, yo venía medio negada a revisar, y con todo esto comencé a entender lo que me pasó”, contó Paloma. “No recuerdo mi vida con brazos y piernas, siento que nací así, es mi naturalidad”, reflexionó.

Ante la masividad de los videos, las preguntas de la gente sobre cómo llevaba su vida empezaron a florecer en los comentarios. “¿Qué te pasó?“, ”¿podés escribir?“, ”¿cómo te movés?“, ”¿podés salir a bailar?“, fueron los interrogantes más recurrentes y ella, paciente, respondía a todos. ”Puedo hacer absolutamente todo. No puedo ponerme un arito sola o hacerme una colita del pelo, pero puedo tener una vida social activa, salir con mis amigos, lo que me parece esencial, lo tengo al 100%“, aseveró.

Paloma es creadora de contenido y estudia Trabajo Social (Foto: Gentileza Paloma López)

Mientras su crecimiento en redes se fue consolidando, también aparecieron usuarios criticándola, el famoso hate de las redes sociales. Esos mensajes cargados de agresión y discriminación en general son pocos, pero se hacen sentir en los creadores de contenido y Paloma no es la excepción. Sin embargo, la maquilladora encontró la manera de sobrellevarlos.

“En general siempre son comentarios positivos, pero a veces pasa que hay gente que se desubica, y lo loco es que puede ser desde una persona grande hasta un niño. Al principio me ponía triste y con el tiempo me fue importando menos. Ahora, la verdad, que me sigan criticando así tengo más visualizaciones. No me importa lo que me digan, no me hiere, gracias a que lo pude trabajar con el psicólogo”, aseveró la influencer y hasta le dedicó un video humorístico a sus haters para reírse de la situación.

La divertida respuesta a los haters en redes sociales

Las redes sociales no solo tienen ese lado negativo, sino que también son un poderoso canal para conectar a las personas que están en situaciones similares. “Conocí mucha gente, muchas personas me escribieron para contarme sus historias o lo que le pasó a algún familiar. Yo hasta hace muy poco estaba un poco negada en socializar con gente que esté en mi misma condición, pero las redes me abrieron esa posibilidad y está buenísimo”, afirmó Paloma.

La mirada sobre las personas con discapacidad

A pesar de que la infraestructura de su ciudad o, incluso, de su hogar, no eran favorables, Paloma decidió vivir casi sin adaptaciones. “Intento no tener muchas adaptaciones adentro de mi casa. Tengo una para secarme el pelo y después trato de que haya puertas amplias por la silla de ruedas”, comentó.

Los problemas de accesibilidad en la vía pública que enfrentan las personas con discapacidad son una constante. “A veces tapan la rampa, hay veredas rotas o la gente no junta los desechos de su perro. Todavía nos falta mucho por avanzar”, criticó Paloma sobre las dificultades que tiene que atravesar en su día a día y reconoció que, en un viaje a Barcelona, España, pudo encontrar lugares más accesibles.

“Tuve la oportunidad de viajar afuera a Barcelona y todo está recto, hay muchos ascensores en el subte, siempre hay una rampa. Igualmente, noté cierta falta de empatía en la gente, mientras que en Argentina la gente es como mucho más empática”, aseveró Paloma, que en el último tiempo tomó estos obstáculos que sufren las personas con discapacidad para ponerlos en el centro de su contenido.

Paloma y su video sobre lo que necesita para vivir sola

Su rol como creadora de contenido

Desde hace meses, sus videos fueron variando y ya no sólo hablan sobre maquillaje sino que Paloma decidió mostrar sus acciones cotidianas. Ante el desconocimiento de la gente sobre cómo llevan su rutina las personas con amputaciones, Paloma puso su vida en el centro de su contenido para que puedan conocerla más y para seguir generando un mensaje de inclusión.

“Antes pensaba en solo mostrar el maquillaje, pero al no tener tanta representación en los medios de comunicación, la gente se empezó a interesar en cómo vivo y a preguntarme muchas cosas de mi día a día, entonces empecé a mostrar ciertas actividades más íntimas”, comentó Paloma, consciente de su rol como influencer.

En sus videos, Paloma cautiva con su modo de contar y transmite alegría, ya que siempre está con una sonrisa ante la cámara. “Quiero mostrar el lado bueno, no busco caer en lo triste, pero porque yo soy así en mi vida real. Hablo así, soy así con mis amigos y mi familia. Obvio que hay días que no estoy arriba, pero está bueno mostrarme como soy”, aseguró.

Paloma muestra su día a día con su tono característico

“Desde el desconocimiento, la gente piensa que por la amputación por ahí perdés tu vida y no es así. Podés seguir con tu vida tranquilamente, podés relacionarte con gente. El mundo sigue girando y no es que tenés que quedarte encerrado en tu casa”, concluyó la creadora de contenido, que el año que viene seguirá la carrera de Trabajo Social en la Universidad de La Matanza “para estar con los más vulnerables”, según comentó.