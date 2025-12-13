¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo agua de jamaica todos los días?

Tomar agua de jamaica todos los días puede tener efectos en la salud positivos, pero al igual que cualquier alimento o bebida, aunque sea natural, su consumo excesivo tiene contraindicaciones.

Los beneficios de consumir agua de jamaica

De acuerdo con un estudio de 2022 publicado en la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el consumo de agua de jamaica, preparado con flores secas de hibisco, puede tener diversos beneficios para la salud.

El agua de jamaica se prepara con flores secas de hibisco Pexels

Estos son los principales efectos positivos de consumir la infusión:

Consumir agua de jamaica habitualmente puede ayudar a disminuir la presión arterial en quienes tienen hipertensión . Sus componentes favorecen la relajación de los vasos sanguíneos y estimulan la eliminación de líquidos a través de la orina.

. Sus componentes favorecen la relajación de los vasos sanguíneos y estimulan la eliminación de líquidos a través de la orina. También puede contribuir a bajar los niveles de colesterol LDL y el colesterol total , y en ciertos casos puede elevar el HDL, conocido como el colesterol “bueno”.

, y en ciertos casos puede elevar el HDL, conocido como el colesterol “bueno”. La flor de jamaica destaca por su acción antioxidante y antiinflamatoria , que ayuda a combatir el daño celular provocado por el estrés oxidativo y a disminuir procesos inflamatorios.

, que ayuda a combatir el daño celular provocado por el estrés oxidativo y a disminuir procesos inflamatorios. Además, puede resultar de ayuda en el tratamiento de infecciones urinarias y favorecer el buen funcionamiento de los riñones.

Otro estudio, también publicado en la NIH, señala que el agua de jamaica podría reducir la glucosa en ayunas, ya que influye en la digestión de los carbohidratos y mejora la respuesta del organismo a la insulina.

Las contraindicaciones de tomar agua de jamaica

Mientras los estudios mencionados no hallaron problemas en el consumo de hibisco, un informe de WebMD destacó algunos efectos adversos que podría tener su ingesta.

El agua de Jamaica ayuda a controlar la presión arterial, entre otros efectos en la salud Foto ilustrativa: FLICKR

Puede provocar disminución de la presión arterial. También se ha asociado con brotes en la piel, dolores de cabeza, náuseas y zumbido en los oídos.

En cuanto a los riesgos, no se recomienda su consumo a personas alérgicas o sensibles a esta planta o a otras de la familia Malvaceae. Además, debe tomarse con cuidado si se padece presión alta o baja.

Respecto a las interacciones, el té de hibisco puede reducir la efectividad de ciertos fármacos contra la malaria y también interactuar con varios medicamentos, incluidos algunos destinados al control de la diabetes y la hipertensión.

Es importante informar al médico sobre cualquier suplemento que se tome, incluso si es de origen natural, para que pueda identificar posibles efectos adversos o interacciones. No debe utilizarse durante el embarazo o la lactancia, ya que podría representar un riesgo para la madre y el bebé.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) supervisa los suplementos dietéticos, los regula como alimentos y no como medicamentos.

Esto significa que, a diferencia de los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de suplementos no están obligados a demostrar la seguridad o eficacia de sus productos antes de venderlos.

Es posible preparar agua de jamaica en casa siguiendo unos simples pasos Foto ilustrativa WIKIMEDIA

Cómo preparar agua de jamaica en casa

Para preparar agua de jamaica en casa es necesario juntar todos los ingredientes:

Flores secas de jamaica (hibiscus)

Agua

Endulzante al gusto (opcional)

Hielo o limón (opcional)

De acuerdo con Tasting Table, una vez reunidos esos elementos, es posible prepararla con algunos simples pasos:

Hervir 4 tazas de agua en una olla

Agregar las flores de jamaica cuando el agua hierva y retirar del fuego

Dejar infusionar durante 15 minutos para extraer color y sabor

Colar la preparación para separar las flores del líquido

Diluir el concentrado con 4 tazas adicionales de agua y endulzar al gusto

Servir la bebida fría con hielo