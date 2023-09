escuchar

Después de que dos locales gastronómicos fueran reconocidos a nivel internacional por sus postres, dos pizzerías argentinas quedaron seleccionadas entre las mejores del mundo según el ranking The Best Pizza Awards 2023. Si bien los maestros italianos encabezaron la lista de alcance global, dos propuestas de los barrios porteños de Villa Crespo y Colegiales llegaron al ranking . Brasil y Estados Unidos, también fueron premiados por su oferta pizzera.

Con un anuncio virtual transmitido a través de los canales oficiales, anoche se dieron a conocer los ganadores de The Best Pizza. Las selecciones se hicieron en base a un grupo de 200 personas, entre las que se encuentran pizzaiolos y otros profesionales de la gastronomía de 6 continentes, 24 países y 74 ciudades.

“Este nuevo ranking The Best Pizza, impulsado por The Best Chef, tiene como objetivo visibilizar a algunos de los mejores chefs de pizza/pizzaiolos del mundo; profesionales que llevan a cabo su trabajo de manera magistral y muchas veces anónima”, indicó la organización en un comunicado, y explicó: “Con este nuevo listado, sus organizadores quieren identificar chefs y lugares de todo el mundo que sean muy especiales, por su idiosincrasia, donde poder ir a disfrutar de este maravilloso plato”.

Los argentinos distinguidos son Daniel Sebastián Levy, maestro pizzero de Eléctrica (Julián Álvarez 1295), quien alcanzó la posición 58, y las hermanas Victoria y Carola Santoro creadoras de la propuesta Ti Amo, con dos locales (el primero en Adrogué y el segundo en Colegiales, Freire 1393), se quedaron con el puesto 73.

Detrás de The Best Pizza se encuentra la organización The Best Chef encabezada por sus fundadores Joanna Slusarczyk y Cristian Gadau, que han logrado posicionar su lista, creada en 2017, a nivel mundial. Una lista que es respaldada por cocineros, periodistas y gastronómicos de todo el mundo que les siguen allá donde se celebra cada año su cita anual de entrega de premios. El destino este año será, por primera vez fuera de Europa y el lugar elegido para este acontecimiento es la península de Yucatán en México los días 18, 19 y 20 de noviembre.

Las mejores 10 del mundo

Pepe in Grani, Caiazzo, Italia

I Masanielli, Italia

Pizarrium, Italia

I Tigli, Italia

180 Grammi Pizzeria Romana, Italia

Sartoria Panatieri, España

The Pizza Bar on 38th, Japón

Razza Pizza Artigianale, Estados Unidos

Baest, Dinamarca

Pizza Marumo, Japón

