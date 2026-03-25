Por qué no hay que guardar la carne en bolsas plásticas en la heladera

La correcta conservación de la carne en el hogar es un factor determinante para prevenir riesgos sanitarios y garantizar la calidad gastronómica.

Aunque es una práctica común mantener el producto en las bolsas plásticas de la carnicería, expertos en el sector culinario y autoridades de seguridad alimentaria advierten que este método favorece la humedad excesiva y el crecimiento bacteriano.

El proceso de almacenamiento debe cumplir con condiciones específicas de temperatura, flujo de aire y aislamiento para evitar la contaminación cruzada y la degradación prematura del alimento.

De acuerdo con el chef Camilo Currea, especialista en carnes, el uso de bolsas de plástico convencionales impide un flujo adecuado de oxígeno, lo que genera un ambiente propicio para el deterioro. Esta falta de ventilación provoca una acumulación de humedad y variaciones térmicas en la superficie del producto, lo que acelera la reproducción de microorganismos.

El uso de bolsas de plástico convencionales impide un flujo adecuado de oxígeno, lo que genera un ambiente propicio para el deterioro

Como consecuencia directa de un mal empaquetado, la carne experimenta cambios visibles en su coloración, pierde su textura original y desarrolla alteraciones en su sabor antes de ser cocinada. Currea enfatiza que el objetivo de la conservación no es solo mantener el frío, sino preservar las cualidades íntegras del corte.

Si bien el empaque al vacío se considera el estándar óptimo para la conservación profesional, su implementación en entornos domésticos suele ser compleja por la falta de maquinaria especializada. Ante esto, se proponen alternativas para el uso diario:

Uso de bandejas y papel film: se recomienda colocar la carne en una bandeja y cubrirla con papel film sin sellarla herméticamente, permitiendo una mínima circulación de aire que evite la condensación.

se recomienda colocar la carne en una bandeja y cubrirla con papel film sin sellarla herméticamente, permitiendo una mínima circulación de aire que evite la condensación. Control de jugos: el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de Estados Unidos subraya la importancia de que la carne esté bien envuelta o en recipientes que impidan que sus jugos entren en contacto con otros alimentos, evitando la contaminación cruzada.

Se recomienda colocar la carne en una bandeja y cubrirla con papel film sin sellarla herméticamente, permitiendo una mínima circulación de aire que evite la condensación

La seguridad en la heladera depende estrictamente de la temperatura y los tiempos de exposición. Las autoridades sanitarias recomiendan mantener el refrigerador a una temperatura de 4 °C o inferior.

Asimismo, se recuerda que la vida útil de la carne fresca bajo refrigeración es limitada, generalmente entre uno y dos días. Superar este periodo o utilizar métodos de empaque inadecuados incrementa significativamente el riesgo de intoxicaciones alimentarias y la pérdida total de los atributos culinarios del producto.

Por Jaider Felipe Vargas Morales