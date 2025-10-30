Ducharse a oscuras mejora el descanso y reduce el estrés, según expertos

En los últimos años, las duchas a oscuras se han convertido en una práctica bastante popular y beneficiosa para la salud de las personas, debido a que reducir la estimulación visual permite que el sistema nervioso se calme.

Además, es considerada una alternativa sencilla y rápida para aquellos que buscan un descanso más reparador y una transición menos abrupta entre el día y la noche.

De acuerdo con una publicación en la revista ‘Real Simple’, este ritual nocturno ayuda a disminuir el estrés, aliviar las tensiones musculares acumuladas y regular la tranquilidad corporal y mental.

Conforme a ello, Nidhi Pandya, practicante ayurvédica avanzada, explicó que atenuar las luces o apagarlas por completo durante los baños crea un entorno sensorial más suave que le indica al cuerpo y la mente que es hora de relajarse.

Por su parte, la doctora en psicología Stefanie Mazer afirmó que disminuir la estimulación visual resulta útil para aquellas personas que experimentan ansiedad o inquietud mental tras una jornada compleja.

Este ritual nocturno ayuda a disminuir el estrés, aliviar las tensiones musculares acumuladas y regular la tranquilidad corporal y mental iStock

La profesional también indicó que la temperatura del agua es importante para disfrutar más de la ducha, por lo que sugirió tomar baños tibios al menos 90 minutos antes de dormir.

Esta práctica fomenta la concentración

Mazer mencionó que ducharse a oscuras no solo contribuye con la reducción del estrés y la regulación del sueño, sino que además, la falta de luz permite que el cerebro se concentre únicamente en las sensaciones de la piel y la respiración.

Al atenuar las luces se crea un entorno sensorial más suave que le indica al cuerpo y la mente que es hora de relajarse Shutterstock

Frente a esto, Pandya subrayó que al alcanzar un estado meditativo y tener mayor percepción sensorial hace que se promueva la intimidad y la sensualidad de las parejas, lo que convierte el baño en un espacio ideal para la conexión romántica.

En ese sentido, la practicante ayurvédica avanzada reveló que en la India, esta práctica tiene una carga histórica y cultural importante, debido a que desde hace siglos se utiliza para limpiar el cuerpo y la energía.

*Por Stephany Guzman Ayala