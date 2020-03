Duro de matar argentino. El doble de Bruce Willis vive en Núñez

Pablo está acostumbrado a que lo miren, lo saluden y hasta le pidan fotos mientras recorre las calles de Núñez, donde vive Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Agustina Vanella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020

Recién estrenaban Duro de matar, yo tenía 20 años, estaba en un boliche y una chica me dijo: 'Sos igual a Bruce Willis, tenés los mismos gestos y estás vestido igual' . Tenía puesta una camiseta blanca sin mangas, típica del personaje, pero no sabía quién era", cuenta Pablo Perillo (52), nacido en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Catalinas Sur (pegado a La Boca) y que hoy vive en Núñez.

-¿Qué hacías antes de dedicarte a trabajar como doble de Bruce?

-Vendía relojes, películas y ropa. Fui relacionista público en varias discos. Hice muchas cosas que no me gustaban, como todos, y salía a trabajar de cualquier cosa. Pero siempre me quise dedicar a lo artístico.

-¿Cuándo decidiste sacar provecho de tu parecido?

-Donde entraba me decían: "¿Qué hacés acá? Vos tenés que estar en Hollywood". Algo me decía que estaba perdiendo el tiempo. Yo no quería hacer de nadie, pero a cada casting que iba me decían que era igual a Bruce. Me cayó la ficha cuando gané un concurso de TNT de parecidos con actores para toda Latinoamérica en 2002. Fui a Los Ángeles y llegué en limosina a los premios SAG y la gente me gritaba "¡Bruce!" desde las gradas.

-Ahí te cruzaste con muchos famosos.

-Sí, con Denzel Washington, Russell Crowe, Halle Berry. En el baño me encontré a Steven Spielberg. Lo vi a Sting y le dije "I love you, Sting" y me respondió "I love you too".

-A partir de ese concurso, ¿te empezaron a llamar para trabajar?

-Sí, empecé a hacer comerciales. En 2006 participé en Duro de matar 4 en Los Ángeles y el año pasado estuve en Budapest reemplazándolo para un comercial de una bebida energizante porque él estaba filmando una película en Nueva York. Además, hace tres años que soy la imagen de Mutual de Seguridad en Chile.

Bajando de su Audi con una campera de cuero y lentes de sol Union Pacific, marca de la que es influencer Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

-¿Estuviste cara a cara con Bruce alguna vez?

-Hubo un cruce rápido en un set, pero sabe quién soy. Me encantaría encontrarnos y salir a comer. Hablo con su manager y soy muy amigo de Mario Castañeda, que es la voz oficial de Bruce en español. Además, tengo muchos intercambios con las hijas que tuvo con Demi Moore, que me comentan mis publicaciones en Instagram (@dobledebruce). Ahora Bruce está con Emma Heming, que es muy parecida a mi mujer.

-Tu cuenta de Instagram está verificada.

-Sí, porque Bruce no tiene Instagram, entonces mucha gente cree que soy él. El otro día me etiquetaron la mujer de Tom Hanks y el hermano de Stallone.

-Además del parecido físico, ¿estudiaste sus gestos?

-Sí, mirando sus trabajos saqué su forma de mirar y cómo suele fruncir la boca. Además, tenemos una misma cicatriz en la parte de atrás de la cabeza y hasta un mismo diente encimado. Siempre fui payaso, cuando era chico imitaba todo y me encantaba improvisar. Tengo un karma con eso de los parecidos porque yo le busco un parecido a todo el mundo.

-¿Una anécdota graciosa?

-Me cuesta convencer a la gente que no soy Bruce. Algunos me dicen: "Yo sé que usted es Bruce Willis y me lo puede decir sin problema, yo no voy a decir nada". Y yo, hablando bien en argento, tengo que insistir que no soy. Otra vez, un chico corrió siete cuadras por la avenida Cabildo al grito de "¡Bruce Willis, Bruce Willis!", a lo que le respondí: "¿Cómo va a estar Bruce Willis caminando por Congreso y Cabildo?". A veces, cuando me doy cuenta de que me están siguiendo, empiezo a hablar en mi inglés básico y escucho cómo especulan si soy o no soy. [Se ríe].

En 2006, el actor argentino trabajó como doble de Bruce Willis -al que vemos en la foto- en Duro de matar 4y mantiene una relación fluida con el manager de la estrella de Hollywood Fuente: HOLA

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana