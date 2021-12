Duro revés para Harry y Meghan Markle: un trato no salió como esperaban y podrían perder una fortuna

El año pasado, los duques de Sussex firmaron un contrato con Spotify por más de 24 millones de dólares, en una seguidilla de proyectos comerciales que emprendieron luego de abandonar la corona británica, y que también incluyó un acuerdo con Netflix. Sin embargo, es posible que, finalmente, Meghan Markle y el príncipe Harry no reciban la extraordinaria suma de dinero. La plataforma de contenidos anunció un gran lanzamiento de la pareja durante 2021, pero lo cierto es que, hasta el momento, solo han producido un podcast de 35 minutos.

En declaraciones al diario británico The Express sobre el acuerdo, el abogado de medios Ian Penman, que se especializa en contratos de transmisión de música, especuló que es probable que dicho podcast haya sido menos popular de lo que Spotify y la pareja real esperaban: “Creo que se podría llegar a la conclusión de que si Spotify no ha pedido la producción de un segundo episodio, entonces, tal vez, el primero no tuvo la popularidad que Meghan y Harry esperaban o que Spotify anticipó”.

La noticia trascendió a fines de 2020: Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron un contrato millonario con Spotify para producir podcasts

Los Sussex comenzaron a buscar propuestas comerciales después de que la familia del príncipe dejara de mantenerlos tras su decisión de romper con todos los deberes reales. Actualmente, la pareja vive en una mansión de 14 millones de dólares en Montecito, California.

De acuerdo con el periódico The Sun, desde Spotify quedaron desconcertados por el hecho de que Harry y Meghan no hayan producido ningún otro contenido, teniendo en cuenta que, con el acuerdo, habrían ganado miles de dólares por minuto.

Sin embargo, Penman explicó que es poco probable que la compañía haya perdido dinero, debido a que no se suelen pagar los contratos completos por adelantado. Lo más factible es que la empresa le haya pagado al matrimonio un pequeño anticipo y se haya quedado con el derecho a rescindir el contrato por si el primer episodio no funcionaba de acuerdo a las expectativas.

Según especulaciones, Spotify no habría perdido un centavo en su acuerdo con los Sussex Wire I

Angela Levin, biógrafa del príncipe, dijo: “Harry y Meghan quieren hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Es famoso el caso en los acuerdos musicales, esto se remonta a décadas, que cuando la gente habla de un gran acuerdo, como por ejemplo, cuando Robbie Williams firmó un contrato por 20 millones de dólares o algo así, esto no significa que obtenga esa cantidad de dinero el primer día. Así que el problema que tienen aquí, me imagino, es que cuando hablan sobre un acuerdo de podcasts con Spotify de 24 millones de dólares, probablemente, significa que han firmado su primer producto, en este caso un podcast, entonces tienen muchas opciones para otros productos. Se supone, entonces, que hasta el momento Spotify no ha perdido ni un centavo”.