Echaron de una clase a un alumno que se hizo trenzas y le impusieron un insólito castigo

Un alumno de 14 años de una escuela del Reino Unido tuvo que retirarse del colegio por presentarse a clases con un corte de pelo “extremo”. La argumentación de las autoridades para tomar esa medida generó la furia la madre del adolescente, que hizo un duro descargo.

Lealan Hague llegó al Exmouth Community College con el mismo estilo que lleva desde pequeño, pero lo que parecía ser un día normal, terminó siendo olvidable. Al verlo, sus profesores le dijeron que debía llevar el pelo suelto porque su aspecto iba en contra de las políticas del colegio. No conformes con esto, llevaron al menor a una sala de reflexión para que tome la clase por su propia cuenta, sin la compañía de sus compañeros.

El colegio al que asiste el niño justificó su decisión por las políticas que deben cumplir los alumnos Kirsty Hague

Kirsty, la madre de Lealan, criticó la actitud de los profesores y la política de la escuela, considerando que lo sucedido fue una “broma absoluta”. En ese sentido sostuvo que su hijo tiene el mismo derecho a usar trenzas al igual que las niñas del establecimiento.

“Él se cortó el pelo de la misma forma durante los últimos 11 años, pero le dijeron que debido a que estaba peinado con trenzas era un problema”, detalló en declaraciones al sitio Devon Live.

Por otro lado, insistió en que su corte de pelo no interviene en la actitud o enseñanza del joven. “Está entre los mejores alumnos de todas las materias, por lo que claramente no afecta su aprendizaje”.

La mujer expresó que en ningún momento habrían imaginado la actitud que tomaría el colegio. “Personalmente, creemos que se ve más inteligente con el pelo recogido que suelto. Juega mucho rugby, así que lo tuvo atado con trenzas durante el fin de semana para que no se le cayera en la cara y le gustó, así que lo mantuvo así”.

Lealan Hague con el pelo suelto, sin las trenzas que provocaron la furia de las autoridades Kirsty Hague

También se refirió a la medida que su hijo debe cumplir por no llevar el mismo corte pelo que los demás. “Tiene que sentarse en una habitación solo todo el día. Si va al baño tiene que estar acompañado y solo puede ir cuando todos los niños están en clase para que no lo vean. No puede ir a la cafetería a almorzar, hay que llevarle todo”.

A pesar de que lo sucedido los tomó por sorpresa, no es la primera vez que la familia Hague se enfrenta a la escuela por su política con los cortes de pelo.

Otra penosa situación ocurrió en marzo cuando la institución reabrió sus puertas luego del aislamiento por el Covid-19. Lealan, feliz por su bienvenida al noveno año, no pudo reencontrarse con sus compañeros y amigos simplemente por tener la cabeza rapada. “Necesitaba urgentemente un corte de pelo, al igual que muchos, así que se lo cortamos porque realmente sufre de picazón si le crece”, explicó su madre en aquel entonces al sitio Metro.

El corte de pelo habitual de Lealan Hague, en la foto de la izquierda, y en la derecha, el que se consideró 'muy extremo' Kirsty Hague

En tanto, Andreaw Davis, director de la institución educativa, se refirió a la apariencia de sus estudiantes y a los altos estándares que deben cumplir: “Nuestras reglas de uniforme son muy claras y se comunican regularmente a los padres y tutores”.

Siguiendo en esa línea, acotó: “Como la mayoría de las escuelas del país, tratamos de adaptar una variedad de peinados sin recurrir a ninguna acción punitiva. Esto suele ser a través de conversaciones con los padres y cuidadores sobre lo que sería aceptable para ambas partes. Las reglas de la escuela también son una parte importante de la educación de un niño que les permite comprender los límites y las consecuencias mientras se preparan para abrirse camino en el mundo”.