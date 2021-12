Quién es Camila, la joven que le entregó su CV a Wanda Nara y fue contratada para trabajar en su local de cosméticos

Su nombre es Camila Oliveto y la imagen de ella entregándole su currículum a Wanda Nara en medio de la presentación de su marca de make up en un conocido shopping porteño circuló por noticieros y portales. Su ingenio, su humildad y sus ganas de trabajar hicieron que todos se pregunten quién es esta jovencita que fue contratada por la empresaria al día siguiente.

“Hace meses estaba en Capital, quería entrar en una firma de cosméticos. Yo allá en Azul tenía mi estudio de make up y peluquería y me arriesgué a venir acá en mayo. Fue un año complicado porque volvió a cerrar todo”, comentó la nueva integrante de Wanda Nara Cosmetics este mediodía en Los ángeles de la mañana.

Tras asegurar que este era su último mes en la ciudad ya que no le quedaban ahorros para seguir viviendo acá, Oliveto contó cómo se le ocurrió semejante idea. “Ya no podía más y me tenía que volver a Azul y no quería. Estaba haciendo lo posible para resistir, pero este mes era límite, ya no me quedaban ahorros. Me enteré que Wanda iba a estar en el shopping por Instagram. Agarré el currículum y me fui. Cuando entré vi mucha gente y dije: ‘Esto está complicado’”, contó la maquilladora de 20 años.

En la presentación de su nueva tienda en la Argentina, Wanda Nara recibió el CV de una fan LAM (eltrece)

“ Había una chica y le pedí que cuando se acercara si me podía dar un lugar para poder darle mi currículum. Me estiré lo más posible y se lo di. Me ayudaron e hicieron una especie de pasa manos ”, reveló quien al día siguiente recibió el llamado de la encargada del local para contratarla. “Me llamaron enseguida, fue una felicidad tremenda, no lo podía creer”, agregó entusiasmada.

Feliz por esta oportunidad, Oliveto explicó cuál es su función en el negocio. “Estoy atendiendo al público y probando maquillajes. Me encanta”, aseguró quien trabaja de 10 a 17 horas y pidió permiso para estar contando su historia este lunes en el piso de LAM.

Respecto a su historia de vida, Camila contó que tiene una familia muy chiquita compuesta por su mamá y su hermano mayor y que desde los 17 se gana la vida trabajando en el ámbito de la estética. “ Siempre salimos adelante trabajando. A mí se me complicaba mucho porque no tenía posibilidades. Mi mamá siempre se dedicó a limpiar casas y mi hermano es policía. Desde chiquita siempre fue independiente ”, reveló.

La palabra de Wanda Nara

Mientras Oliveto contaba su historia, el conductor del ciclo la interrumpió para darle una sorpresa. “Tengo un mensaje de Wanda para vos”, lanzó De Brito asombrando a la invitada. “ Estamos re contentos. Al otro día se sumó. Por suerte en el tumulto cuando agarré el CV, la miré y le hice con el dedo ok, como que la íbamos a llamar. Creo que empezó al otro día a trabajar. Estamos re contentos porque se sumó al equipo súper bien ”, expresó la empresaria a través de un audio de WhatsApp.

En cuanto a la forma en que la joven le pidió trabajo, destacó: “Me pareció muy original, más en este momento de las fiestas en que la gente lo que más quiere es tener laburo. Me pareció un gesto de las ganas que tiene de trabajar. Además, tuvo la posibilidad de dármelo. Había un montón de gente que me tiraba cartitas o cosas y no las pude agarrar. Cuando lo vi ya de lejos me di cuenta que era un CV por la fotito de arriba, estiré la mano y le dije al chico de seguridad que me ayude a acercarme. Lo que es el destino, es increíble”, concluyó la mujer de Mauro Icardi, feliz de poder ayudarla.