Las efemérides del 13 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lnues en el que se celebra el Día Mundial del Rock. La fecha hace referencia al día de 1985 en el que se celebró el Live Aid: un evento benéfico que marcó un antes y un después en la música por su amplia convocatoria, tanto de parte del público como de los artistas.

Entre las cosas más destacadas de este concierto sobresale el hecho de que se realizó de manera simultánea en Inglaterra y Estados Unidos. Así, mientras que Wembley fue la sede en Londres, el estadio John F. Kennedy de la ciudad de Filadelfia albergó la música al otro lado del océano.

El recital doble, nacido de una idea del cantante y actor Bob Geldof para enviar fondos a distintos países de África, reunió a más de 50 artistas, entre consagrados y algunos que daban sus primeros pasos en la música.

Bob Geldof, cantante de la banda the Boomtown Rats y creador de Live Aid, en el concierto benefico que se llevó a cabo el 13 de julio de 1985 Steve Rapport - Hulton Archive

Artistas como Queen, U2, Eric Clapton, The Who, Paul McCartney, Phil Collins, Led Zeppelin, David Bowie, entre otros, participaron de este acontecimiento que fue visto por 3000 millones de personas alrededor del mundo. El éxito de esta fecha, que dio origen al Día Mundial del Rock, fue tal que la recaudación superó los 100 millones de dólares y el concierto fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países.

Efemérides del 13 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1930 – Se disputa en Uruguay la primera Copa Mundial de Fútbol.

1942 – Nace Harrison Ford, actor estadounidense.

1944 – Nace Erno Rubik, creador del famoso cubo que fue apodado con su apellido.

1954 – Muere la pintora y exponente cultural mexicana Frida Kahlo.

"Diego y yo", de Frida Kahlo, quien murió un día como hoy, pero de 1954

1970 – Nace la actriz y cantante argentina Muriel Santa Ana.

1977 – Se produce el Gran Apagón de Nueva York.

1993 – Mueren al menos 500 personas en un maremoto en Japón.

1997 – Diego Armando Maradona regresa al fútbol argentino. Se trata de su segunda etapa con la camiseta de Boca Juniors.

– Diego Armando Maradona regresa al fútbol argentino. Se trata de su segunda etapa con la camiseta de Boca Juniors. 2014 – Alemania obtiene su cuarto título mundial de fútbol tras vencer a la Argentina 1 a 0 en el Maracaná, Río de Janeiro.

2024 - Intentan atentar contra la vida del entonces candidato a presidente de los Estados Unidos y actual presidente Donald Trump.

2025 - Muere Muhammadu Buhari, militar y político nigeriano. Fue presidente de Nigeria entre 2015 y 2023.

Se celebra el Día Mundial del Rock, recordando la mayor reunión de artistas del rock ocurrida en 1985.