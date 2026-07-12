Las efemérides del 12 de julio incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra el Día de la Medicina Social en la Argentina, que a su vez conmemora el aniversario 102° del nacimiento del Dr. René Favaloro.

La decisión de nombrar su cumpleaños como el de Día de la Medicina Social se referencia en su experiencia como médico rural en el pueblo de Jacinto Aráuz, en La Pampa, en 1950, puesto que ocupó durante 12 años. Más tarde, viajó a los Estados Unidos, donde se especializó para ser uno de los científicos nacionales más destacados.

Su invención del bypass coronario, desarrollado en la Cleveland Clinic de Ohio, salvó millones de vidas a lo largo de los años y se convirtió en una práctica estándar para pacientes con dificultades cardíacas.

Pero además, su legado continúa vivo en la Fundación Favaloro, que fundó en 1975 y se mantiene hasta nuestros días como una referencia científica y médica global.

Efemérides del 12 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1780 – Nace la guerrera Juana Azurduy, heroína en la independencia del Norte, quien nació en Chuquisaca, ciudad que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata y hoy pertenece a Bolivia.

1852 – Nace el primer presidente argentino elegido popularmente: Hipólito Yrigoyen. El voto se dio en el marco de la ley de voto universal, secreto y obligatorio.

1904 – Nace el poeta chileno Pablo Neruda, también diplomático y político.

1923 – Nace uno de los médicos argentinos más queridos y prestigiosos: René Favaloro, reconocido mundialmente por ser quien inventó el primer bypass cardíaco.

1930 – Mueren 56 personas en un tranvía que cae al Riachuelo en Buenos Aires.

1947 – Nace el actor estadounidense Bill Cosby.

1962 – Primera presentación en el Marquee Club de Londres de los Rolling Stones.