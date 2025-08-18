Efemérides del 18 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 18 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra en todo el mundo el Día por la Prevención de los Incendios Forestales: una jornada en la que se busca concientizar a las personas sobre este fenómeno, asociado muchas veces con el hombre, el calentamiento global y el cambio climático.

Se calcula que el 95 por ciento de los incendios que se producen en bosques o zonas con mucho follaje son causados por el hombre. Los principales escenarios en que ocurre estos son por fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, y la preparación de áreas de pastoreo con fuego. A esto también hay que sumarle los factores climáticos que pueden incidir en su propagación, como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes.

En esta materia, el Gobierno nacional recomienda seguir las siguientes acciones para evitar incendios forestales:

Evitar fumar y arrojar fósforos, colillas o botellas rotas en el suelo porque pueden ser un medio para generar fuego por la intensidad del sol.

No arrojar basura en el campo, especialmente botellas y trozos de vidrio, ya que actúan como un incentivo a la producción del fuego.

Si se realiza una fogata, colocar piedras alrededor del fuego y, luego de apagarlo con agua o tierra.

Evitar encender fuego en época de sequía.

Si se divisa un incendio forestal o una columna de humo, avisar de inmediato a los bomberos.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1227 – Muere el conquistador mongol Timuyin, conocido como “Gengis Kan”.

1848 – Camila O’Gorman y el exsacerdote Uladislao Gutiérrez, quien había abandonado los hábitos para unirse a la muchacha, fueron fusilados en Santos Lugares por orden de Juan Manuel de Rosas. Su historia inspiró la película Camila de 1984, dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro e Imanol Arias.

1750 – Nace el compositor italiano Antonio Salieri.

1814 – Nace el poeta Rivera Indarte.

1922 – Muere el escritor Guillermo Enrique Hudson.

1933 – Nace Roman Polanski, reconocido cineasta polaco con nacionalidad francesa.

1936 – Nace el actor estadounidense Robert Redford, también director y productor de cine.

1936 – Muere el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca.

1943 – Nace Norma Pons, actriz argentina.

1958 – Se publica Lolita , el famoso libro de Vladimir Nabokov.

1962 – Richard Starkey (más conocido como Ringo Starr) reemplaza al baterista Pete Best en The Beatles.

1967 – Nace el boxeador argentino Jorge “Locomotora” Castro.

1969 – Nace el actor estadounidense Edward Norton.

1969 – Nace Christian Slater, actor estadounidense.

1977 – El conjunto de rock británico The Police se presenta por primera vez como trío, lo cual ocurrió en un recital en el Rebecca´s Club de la ciudad inglesa de Birmingham. Formada por el cantante y compositor Sting (Gordon Matthew Sumner), el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, la banda fue la más popular de la corriente “New Wave” en la década de 1980.

1980 – Nace en la ciudad bonaerense de San Fernando el exfutbolista Esteban Cambiasso, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol argentino. Fue campeón con la selección argentina sub 20.

1996 – El Club Atlético Vélez Sarsfield se consagra bicampeón del fútbol argentino al empatar sin goles contra Independiente en el estadio José Amalfitani.

2016 – La selección argentina de hockey masculino gana la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al vencer a Bélgica por 4 a 2.