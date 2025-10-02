Efemérides del 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este jueves incluyen el Día Internacional de la No Violencia, en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 2 de octubre incluyen distintos acontecimientos históricos y celebraciones que pasan un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Internacional de la No Violencia, en honor al nacimiento de Mohandas K. Gandhi, más conocido como Mahatma.
El líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia nació un 2 de octubre de 1869 en la ciudad india de Porbandar. Además de su rol como el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico, fue abogado. “La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”, aseguraba. En 1920, Gandhi propulsó al pueblo indio a la desobediencia civil, que consistía en la “no cooperación” y en el boicot a las mercancías y empresas del sistema colonial británico. Fue apodado “Mahatma”, que significa “gran alma” en hindi, por sus compatriotas. Luego de décadas de militancia, la India logró la independencia en 1947. El 30 de enero de 1948, cuando se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado a los 78 años en Birla Bhavan (Birla House) en Nueva Delhi. En honor de su mensaje y militancia política, la fecha de su aniversario es el Día Internacional de la No Violencia.
- 1452 – Nace Ricardo III
- 1826 – La provincia de Córdoba sanciona una ley que la separaba de las demás provincias argentinas, constituyéndose en estado independiente
- 1836 – Tras cinco años navegando, Darwin vuelve a Inglaterra a bordo del HMS Beagle
- 1842 – Nace José C. Paz, político, militar y diplomático, fundador del diario La Prensa
- 1847 – Nace Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, militar, estadista y político alemán
- 1869 – Nace Mohandas K. Gandhi, el Mahatma (Alma grande)
- 1808 – Nace Marcos Sastre, escritor, investigador y educador uruguayo
- 1890 – Nace Groucho Marx, actor y cómico estadounidense
- 1904 – Nace Graham Greene, escritor, guionista y crítico británico
- 1905 – Nace Jorge Romero Brest, escritor y crítico de arte, fundador de la revista de arte Ver y estimar y director del Instituto Di Tella
- 1919 – Muere Victorino de la Plaza, presidente argentino, colaboró con Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil
- 1924 – Cesáreo Onzari marca en la cancha de Sportivo Barracas el primer gol olímpico. La Argentina recibía a la selección uruguaya campeona de París. Ese partido es doblemente histórico porque, además, fue el primero transmitido por radio
- 1950 – Nace Michael Rutherford, de Genesis
- 1951 – Nace Gordon Matthew Sumner “Sting”, bajista de The Police
- 1958 – Guinea logra su independencia
- 1968 – Muere Marcel Duchamp, artista dadaísta francés
- 1971 – Muere Bola de Nieve (Ignacio Villa), cantante, pianista y compositor afrocubano
- 1985 – Muere Rock Hudson, actor estadounidense
- 2016 – Colombia vota en contra de un acuerdo de paz con el grupo rebelde FARC en un referéndum nacional
- 2017 – Muere Tom Petty, músico estadounidense
- 2018 – Muere Hermenegildo “Menchi” Sábat, dibujante uruguayo nacionalizado argentino
- Día Internacional de la No Violencia
- Día del Escribano en la Argentina
- Día del Encargado de Edificios en la Argentina