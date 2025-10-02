Las efemérides del 2 de octubre incluyen distintos acontecimientos históricos y celebraciones que pasan un día como hoy, jueves en que se celebra el Día Internacional de la No Violencia, en honor al nacimiento de Mohandas K. Gandhi, más conocido como Mahatma.

El líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia nació un 2 de octubre de 1869 en la ciudad india de Porbandar. Además de su rol como el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico, fue abogado. “La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”, aseguraba. En 1920, Gandhi propulsó al pueblo indio a la desobediencia civil, que consistía en la “no cooperación” y en el boicot a las mercancías y empresas del sistema colonial británico. Fue apodado “Mahatma”, que significa “gran alma” en hindi, por sus compatriotas. Luego de décadas de militancia, la India logró la independencia en 1947. El 30 de enero de 1948, cuando se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado a los 78 años en Birla Bhavan (Birla House) en Nueva Delhi. En honor de su mensaje y militancia política, la fecha de su aniversario es el Día Internacional de la No Violencia.

Efemérides del 2 de octubre: ¿Qué pasó un día como hoy?

1452 – Nace Ricardo III

1826 – La provincia de Córdoba sanciona una ley que la separaba de las demás provincias argentinas, constituyéndose en estado independiente

1836 – Tras cinco años navegando, Darwin vuelve a Inglaterra a bordo del HMS Beagle

1842 – Nace José C. Paz, político, militar y diplomático, fundador del diario La Prensa

político, militar y diplomático, fundador del diario 1847 – Nace Paul von Beneckendorff und von Hindenburg, militar, estadista y político alemán

militar, estadista y político alemán 1869 – Nace Mohandas K. Gandhi, el Mahatma (Alma grande)

1808 – Nace Marcos Sastre , escritor, investigador y educador uruguayo

, escritor, investigador y educador uruguayo 1890 – Nace Groucho Marx, actor y cómico estadounidense

actor y cómico estadounidense 1904 – Nace Graham Greene, escritor, guionista y crítico británico

escritor, guionista y crítico británico 1905 – Nace Jorge Romero Brest, escritor y crítico de arte, fundador de la revista de arte Ver y estimar y director del Instituto Di Tella

escritor y crítico de arte, fundador de la revista de arte y director del Instituto Di Tella 1919 – Muere Victorino de la Plaza, presidente argentino, colaboró con Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil

presidente argentino, colaboró con Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil 1924 – Cesáreo Onzari marca en la cancha de Sportivo Barracas el primer gol olímpico. La Argentina recibía a la selección uruguaya campeona de París. Ese partido es doblemente histórico porque, además, fue el primero transmitido por radio

1950 – Nace Michael Rutherford, de Genesis

de Genesis 1951 – Nace Gordon Matthew Sumner “Sting”, bajista de The Police

1958 – Guinea logra su independencia

1968 – Muere Marcel Duchamp, artista dadaísta francés

artista dadaísta francés 1971 – Muere Bola de Nieve (Ignacio Villa) , cantante, pianista y compositor afrocubano

, cantante, pianista y compositor afrocubano 1985 – Muere Rock Hudson, actor estadounidense

actor estadounidense 2016 – Colombia vota en contra de un acuerdo de paz con el grupo rebelde FARC en un referéndum nacional

2017 – Muere Tom Petty, músico estadounidense