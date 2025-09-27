Día del Turismo: por qué se celebra hoy y consejos para encontrar los vuelos más baratos

El Día Mundial del Turismo se conmemora el 27 de septiembre, con el objetivo de promover esta actividad que resulta esencial para la economía de cientos de naciones en el mundo. El turismo permite que millones de personas conozcan nuevas culturas, lugares e historias. Es así, que se trata de una herramienta clave para el crecimiento económico de los países.

El turismo es una actividad económica clave para los países Unsplash

¿Por qué se celebra hoy?

Esta fecha fue declarada en 1979 por la Organización Mundial del Turismo (OMT) durante una conferencia llevada a cabo en España. El día fue elegido en recuerdo al aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT, llevado a cabo el 27 de septiembre de 1970. Asimismo, la jornada coincide con la terminación del periodo vacacional en el hemisferio norte.

Se trata de una fecha instaurada para difundir diferentes destinos a descubrir, promover la actividad del turismo y destacar la importancia de estos viajes, que permiten conocer la historia y cultura de diferentes regiones del mundo.

Consejos para encontrar los vuelos más baratos

Al momento de organizar un viaje, ya sea al exterior o interior del país, es importante considerar diferentes variables de vuelo. Existen ciertas estrategias para abaratar el costo de los pasajes aéreos. La planificación previa y trucos de la web, son algunos de los métodos que ayudan a conseguir mejores tarifas. A continuación, cinco consejos útiles para optimizar su presupuesto de viaje.

Evitar temporadas altas

Algunos de los momentos del año con las tarifas más altas son las vacaciones de invierno, los fines de semana largos y las fiestas de fin de año. Estos períodos suelen ser los más costosos, por lo que se recomienda evitar estas semanas para garantizar precios más accesibles y una mayor oferta.

Existen ciertas recomendaciones para encontrar vuelos más baratos

Planificación anticipada

Realizar la compra de los vuelos con tiempo de anticipación es una gran manera de evaluar, comparar y elegir precios con mayor libertad. Algunos servicios ofrecen la reserva de viajes con un año de anticipación, lo que ayuda a considerar diferentes fechas y alternativas de viaje.

Contar con flexibilidad en fechas

Antes de reservar un vuelo, es necesario contemplar diferentes fechas de salida, lo que ayudará a encontrar ofertas o precios especiales. Existen ciertos días de la semana en los que los vuelos suelen ser más económicos, como es el caso de los martes y miércoles. Es importante contemplar también feriados, festividades, temporada de vacaciones o eventos de relevancia internacional. En cuanto a los horarios, los viajes a la noche o madrugada tienden a ofrecer precios más accesibles.

Borrar las cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio web almacena en el ordenador, que establece un patrón de actividad y preferencias del usuario. Estos datos pueden influir en las ofertas que cada página ofrece, precios que varían según el horario y otras variables. Es así, que eliminar estos registros podrían ayudar a encontrar montos más amigables.

Llevar equipaje de mano es una alternativa para aminorar costos en los vuelos Flor Aletta

Viajar con equipaje reducido

Muchas aerolíneas aumentan sus costos al incluir una o más valijas en sus tickets de vuelo. El cobro de maletas en bodega se ha encarecido en los últimos años, lo que genera tarifas más elevadas en los pasajes de avión. Es así, que optar por opciones que solo incluyan equipaje de mano es una gran manera de ahorrar dinero. Para esto, es necesario consultar con el sitio web de la empresa, para conocer el peso y medida permitidos para abordar.