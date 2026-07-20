Las efemérides del 20 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se celebra en la Argentina un nuevo Día del Amigo.

La fiesta de la amistad tomó su fecha del día del alunizaje del Apolo XI, la primera nave en depositar un ser humano en la superficie de la Luna. Una de las millones de personas que vio este momento fue el argentino Enrique Febbraro, un humanista que entre sus ocupaciones tenía las de profesor, músico y odontólogo. Entonces, tuvo una idea única: usarlo para representar la amistad, al simbolizar que los pasos de Neil Armstrong representaban la comunión de la especie humana.

Febbraro aprovechó su membresía al Rotary Club y envió cartas a sedes en diferentes países para difundir su iniciativa, que halló eco en otras naciones que también celebran el Día del Amigo hoy como Brasil, Chile, Uruguay y España.

El profesor Enrique Febbraro propuso el 20 de julio como Día del Amigo en la Argentina

Efemérides del 20 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1903 – Muere Gioacchino Pecci, el papa León XIII.

1923 – El líder mexicano de la revolución Pancho Villa es asesinado.

1947 – Nace el guitarrista mexicano Carlos Santana.

1956 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Julio César Falcioni.

1966 – Nace el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto.

1969 – Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar el suelo lunar cuando la misión espacial Apolo XI llega a la Luna.