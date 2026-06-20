Las efemérides del 20 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado, que en la Argentina es feriado por ser el Día de la Bandera: una fecha que también es destacada por tratarse del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, ya que conmemora el día de 1820 en que murió este prócer, abogado, militar y escritor, quien creó la bandera nacional.

La figura que inspira esta efeméride falleció en su casa natal, actualmente en la avenida Manuel Belgrano al 430 en la ciudad de Buenos Aires, luego de una enfermedad que lo aquejó también en Tucumán. Su salud se había contraído en 1819, cuando comandaba al ejército auxiliar del Alto Perú en la provincia de Córdoba, para firmar con las tropas del caudillo santafesino Estanislao López el armisticio de San Lorenzo, que pacificó el litoral nacional y permitió concentrar fuerzas en la lucha por la independencia.

Al momento de su muerte, habían pasado más de ocho años del 27 de febrero de 1812, cuando realizó el primer izamiento de la bandera argentina, bordada en aquella ocasión por Catalina Echeverría. Pensó para el emblema los colores previamente establecidos para la escarapela nacional, y se la enarboló por primera vez en la ciudad de Rosario, a orillas del Río Paraná, al inaugurarse dos baterías de artillería.

La bandera pensada por Belgrano adoptó los colores de la escarapela nacional que comenzó a usarse en la Revolución de Mayo senadosantafe.gob.ar

Efemérides del 20 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1820 – En Buenos Aires, muere el militar y abogado argentino Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional.

1847 – Muere en Buenos Aires el político español Juan Larrea.

1867 – Se juega el primer partido de fútbol en territorio argentino. De acuerdo con los registros, el mismo se disputó en la zona de los bosques de Palermo, en Buenos Aires.

1915 – En Shanghái, China, nace el cineasta británico Terence Young. Dentro de su filmografía se destacan las tres películas que dirigió para la saga de James Bond: Dr. No, Desde Rusia con amor y Operación Trueno.

1942 – En Inglewood, California, nace el músico y cantante estadounidense Brian Wilson. Fue líder de la banda The Beach Boys, con la que grabó el disco Pet Sounds.

1949 – Nace el cantante y actor estadounidense Lionel Richie. Formó parte de la banda The Commodores y editó numerosos discos como solista.

1950 – En General Roca, Río Negro, nace la conductora y periodista argentina Stella Maris Coustarot, más conocida por el seudónimo de Teté.

1952 – Nace el actor estadounidense John Goodman, que trabajó en películas como El gran Lebowski, Blues Brothers 2000 y Monsters, Inc.

1957 – En la ciudad de Rosario, Santa Fe, se inaugura el Monumento Histórico Nacional a la Bandera.

El monumento a la Bandera, en Rosario, se inauguro un día como este de 1957; fue construido en colaboración por Alejandro Bustillo y Ángel Guido archivo