Las primeras fotos de Nicole Kidman como Lucille Ball en “el film de la polémica”

El rodaje de Being the Ricardos, la biopic de Aaron Sorkin sobre una jornada de rodaje de Yo quiero a Lucy ( la emblemática sitcom protagonizada por Lucille Ball y su marido Desi Arnaz) ya tiene sus primeras imágenes.

En las últimas horas se pudo ver a Nicole Kidman en plena filmación, caracterizada con el peinado similar al de la legendaria comediante, incluso con un color de cabello idéntico.

La actriz australiana se mostró muy amigable en el set, respetando los protocolos por la pandemia de coronavirus, con el barbijo puesto en las pausas entre escena y escena. Por el contrario, todavía no surgieron fotos de su partenaire en el largometraje, Javier Bardem.

Una película que empezó con el pie izquierdo

Cuando se anunció que Nicole Kidman y Javier Bardem eran los elegidos para interpretar a una de las parejas más populares y queridas de Hollywood -quienes actuaron juntos y produjeron la sitcom que marcó a varias generaciones- no tardó en suscitarse una polémica.

Muchos cuestionaron la elección de Kidman para personificar a Ball, argumentando que la actriz no tiene habilidades para la comedia. En el caso de Bardem, se instaló como debate que, al ser un artista español, no podía interpretar a Arnaz, músico cubano que se ponía en la piel de Ricky Ricardo en el programa.

Cuando se armó una bola de nieve alrededor de la producción, Lucie Arnaz, hija de la pareja, salió en su cuenta de Facebook a defender la elección de Kidman y contó cómo se abordaría el film.

“Es la historia de ellos dos, de cómo se conocieron, lo que salió bien con el programa y lo que salió mal, su relación e historia de amor. Sorkin centró la trama en una semana de grabación de Yo quiero a Lucy que incluía reuniones y ensayos, e hizo un magnífico trabajo para darle vida a estos personajes. Es un recorte de sus trayectorias y no la historia completa. No es un biopic que va de la cuna hasta la tumba. Se trata de una película de dos horas sobre estas dos personas y algunas de las extraordinarias experiencias que compartieron”, contó Arnaz.

La palabra de Aaron Sorkin

En una entrevista exclusiva con LA NACION a raíz de las nominaciones al Oscar de El juicio de los 7 de Chicago, Sorkin adelantaba cómo estaba estructurada su nueva producción.

“Respecto de las biopics, me sucede algo extraño: no me siento necesariamente cómodo en el género, lo que me pasa es que trato de correrme de la biopic que se estructura de manera tradicional, como hablábamos sobre Steve Jobs. No me gusta escribir pensando “y ahora pasa esto, y después sucedió esto otro, y así, y así”, no me interesa para nada esa sucesión. En cuanto a Being the Ricardos, quería focalizar en una semana de rodaje de Yo quiero a Lucy, en las lecturas del guion, y en toda la tensión que había en el ambiente”, le revelaba a este medio.

