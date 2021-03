Teté Coustarot contó por qué Susana Giménez no se vacunó en Miami

Teté Coustarot es otra de las famosas que aprovechó sus vacaciones en Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19. Esta tarde, la conductora contó cómo fue la experiencia, y tras enfrentar algunas críticas, desmintió que su amiga Susana Giménez se haya vacunado.

“Me vacuné porque me fui a pasar las fiestas a Miami y ahí vi que existía la posibilidad de vacunarse, así que me anoté”, confirmó la periodista esta tarde en Hay que ver. Tras asegurar que tuvo que extender sus vacaciones más de lo previsto para obtener la segunda dosis, Coustarot advirtió que Susana Giménez no se vacunó y explicó los motivos: “Susana no se vacunó porque no se quedó. Se fue el 5 de enero de nuevo a Uruguay”, indicó dando por terminado los rumores.

Enseguida, el panel le preguntó las razones por las cuales mantuvo en secreto su vacunación y la exmodelo saltó: “No me daba miedo contarlo pero no tuve la oportunidad de hacerlo. No hice nada malo. Pienso que queda un lugar más para gente de mi edad que lo necesite acá. Cualquiera de ustedes en mi situación lo hubiera hecho”, respondió.

Lejos de generar polémica, el conductor del programa desvió la conversación e indagó por su salud después de aplicarse la vacuna. “Ese día a la noche me dolió un poquito la cabeza pero casi nada y al otro día tuve una sensación de cansancio que, yo que no duermo siesta, me dormí como tres horas. Pero nada más”, relató y contó luego que se aplicó la vacuna de Pfizer.

Tras desear que muy pronto haya vacunas para todos en el país, Coustarot resaltó la necesidad de seguir cuidándose a pesar de haber recibido la aplicación. “No estoy inmune. Sigo usando barbijo, lavándome las manos, respetando las distancias. Te dicen que a los 20 días ya tenés cierta inmunidad, pero si estoy con alguien con Covid puedo ser transmisora”, señaló.

Por último, la conductora habló de lo que será la vuelta a la televisión con La hora exacta, un programa en el que la gente va a poder participar desde su casa. La propuesta que aterrizará en la pantalla de elnueve será de la mano de Boy Olmi. “Vamos a ir todos los días de 22 a 23 horas. Estoy muy feliz porque Boy es una persona educada, con muchísimo humor”, remató ansiosa por estrenar.

