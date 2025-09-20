Las efemérides del 20 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Nacional del Jubilado.

La celebración toma la fecha de la primera ley de jubilación del país, que se sancionó un día como hoy, pero de 1904. En aquella oportunidad se trató de un beneficio previsional de carácter estatal, es decir, que alcanzó a los empleados públicos de la nación. De esta manera, quedó oficializada la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la cual pasó a la historia del país como el primer fondo que destinaba ingresos a aquellas personas que se retiraban del ámbito laboral.

El Día del Jubilado recuerda la creación del primer sistema destinado a administrar los aportes de este grupo etario DANTE COSENZA

Efemérides del 20 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1519 – Fernando de Magallanes, marino portugués, parte al frente de la expedición naval en busca de circunnavegar el mundo.

1880 – La ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República.

1904 – Se sanciona la Ley nº 4349, primera ley de jubilación, que beneficiaba a los trabajadores estatales.

1914 - La selección argentina de fútbol vence a la de Brasil por 3-0 en lo que fue su primer enfrentamiento. La Argentina ganó ese primer partido con dos goles de Carlos Izaguirre y uno de Aquiles Molfino. El encuentro se disputó en el estadio Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

1928 – Aimé Félix Tschiffely, aventurero suizo nacionalizado en la Argentina, une las ciudades de Buenos Aires y Nueva York a caballo en una travesía que duró tres años.

1931 – Se disputa el primer Superclásico de la era profesional: Boca y River empatan 1-1.

1934 – Nace la actriz Sophia Loren.

1946 – Se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes.

1948 – Nace el escritor estadounidense George R. R. Martin.

1979 – El escritor argentino Jorge Luis Borges obtiene el Premio de Literatura Miguel de Cervantes.

1984 – La Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) entrega su informe Nunca más al presidente Raúl Alfonsín. Allí documentó la existencia de centros clandestinos y desaparecidos.

1997 – Soda Stereo realiza su recital de despedida ante más de 65.000 personas en el estadio de River.