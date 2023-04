Efemérides del 21 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides del 21 de abril recuerdan una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, viernes en que se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de la fallecida Reina Isabel II del Reino Unido y cumple 64 años Robert Smith, multinstrumentista, cantante y frontman del grupo The Cure.

La fecha representa el que sería el cumpleaños 97 de quien fuera la Reina Isabel II del Reino Unido, y el primer aniversario de su nacimiento que ocurre después de su muerte, el 8 de septiembre de 2022.

La regente fue la más longeva en la historia de su país, ya que asumió la soberanía en 1952, tras el fallecimiento de su padre, Jorge V. Durante su reinado, pasó momentos como la Guerra Fría, la Guerra de Malvinas, y la entrada y salida de su país de la Unión Europea, entre muchos otros eventos.

Además, conoció a 15 primeros ministros: el primero de ellos fue Winston Churchill, nacido en 1874, y la última Liz Truss, nacida 101 años después, en 1975, que fue ratificada por la soberana en la misma semana de su muerte. Tras su fallecimiento, la sucedió su hijo mayor, el Príncipe Charles, que a los 74 años asumió el cargo con el nombre de Charles III.

Por otro lado, hoy celebra su cumpleaños Robert Smith, quien fue el líder de las múltiples formaciones que tuvo The Cure. Esta banda se formó en Sussex, Inglaterra, a donde el cantante —nacido en Blackpool— había migrado junto a su familia. Luego de varios grupos con compañeros de escuela, en 1977, formó Easy Cure, el antecedente de la famosa banda. Con sus demos en la mano y ya con su nombre definitivo, fueron recibidos por la discográfica Polydor, con quien grabaron su primer disco, Three Imaginary Boys.

The Cure fue el vehículo a través del cual Smith compuso algunas de sus canciones más representativas, en álbumes que hoy son de culto como Pornography, The Head on the Door y Disintegration. Con estos proyectos, el artista alcanzó gran popularidad entre fines de los años 80 y mediados de los 90, aunque su influencia se proyecta todavía hoy sobre la música.

1864 - Nace el sociólogo y economista alemán Max Weber.

1880 - Se exhuman las reliquias de San Martín en Brunoy y son trasladadas a París, donde se realiza una ceremonia para depositarlas en la capilla ardiente del Villarino.

1905 - Se juega el primer partido amistoso de Boca, como local, frente a Mariano Moreno. El xeneize goleó 4-0 en la cancha de Independencia Sud, con tantos de Juan Antonio Farenga, su hermano José y Santiago Pedro Sana.

1910 - Muere el escritor, orador y humorista estadounidense Mark Twain.

1926 - Nace la Reina Isabel II, principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones.

1937 - Nace el actor y humorista argentino de gran trayectoria, Javier Portales.

1946 - Muere el economista británico más influyente del siglo XX, John Maynard Keynes.

1947 - Nace Iggy Pop, músico de rock estadounidense recordado cantante de la banda punk The Stooges.

1955 - Nace la actriz, comediante, bailarina, exvedette y directora teatral argentina, Carmen Barbieri.

1959 - Nace Robert Smith, guitarrista, vocalista, compositor y líder de la reconocida banda inglesa de rock alternativo The Cure.

1960 - Se inaugura la ciudad de Brasilia como la nueva capital de Brasil. Es la única ciudad construida en el siglo XX declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la Unesco.

2016 - Muere el cantante y compositor estadounidense Prince, a los 57 años. Fallece por una sobredosis de analgésico fentanilo.

2018 - La Organización de las Naciones Unidas designa el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, con el fin de promover el pensamiento creativo y multidisciplinario.

2019 - El actor y comediante Volodímir Zelenski es electo presidente de Ucrania.

