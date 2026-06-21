Efemérides del 21 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este domingo 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 21 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, en el que se celebra el Día Internacional del Yoga.
La fecha fue instaurada en el año 2014, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Yoga con el objetivo de difundir los numerosos beneficios que esta disciplina que se originó en la India tiene para la salud integral de las personas.
Esta jornada cumple su novena edición recordando como esta práctica física, mental y espiritual puede mejorar la vida de los individuos a través de ejercicios que combinan la respiración con la realización de diversas posiciones con el cuerpo. De hecho, la palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.
Efemérides del 21 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1527 – Muere el filósofo e historiador italiano Nicolás Maquiavelo. Entre el conjunto de su obra, se destaca El príncipe.
- 1905 – En París, Francia, nace el filósofo y escritor Jean-Paul Sartre, quien escribió obras como La náusea y El ser y la nada.
- 1918 – La Universidad de Córdoba lanza el Manifiesto Liminar, que abrió camino a la reforma universitaria en nuestro país y el continente.
- 1924 – Nace en París el psicoanalista francés Jean Laplanche. Junto a Jean-Bertrand Pontalis, editó El Diccionario de Psicoanálisis.
- 1932 – En Buenos Aires, nace el músico y compositor argentino Lalo Schifrin, quien obtuvo un Premio Oscar honorífico por sus aportes al cine.
- 1944 – Nace el director de cine británico Tony Scott, quien realizó obras como Top Gun, Hombre en llamas y Déjà Vu.
- 1947 – En San Sebastián, España, nace el filósofo y escritor Fernando Savater.
- 1948 – Nace el escritor británico Ian McEwan.
- 1955 – Nace el exfutbolista y dirigente francés Michel Platini. Con la selección de su país, jugó los Mundiales de 1978, 1982 y 1986, y fue campeón de la Eurocopa en 1984.
- 1961 – En París nace el músico francés José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao.
- 1964 – En Alaska, Estados Unidos, nace el músico y cantante argentino Kevin Johansen. Entre sus discos se encuentran The nada y Algo ritmos.
- 1965 – Nace la cineasta estadounidense Lana Wachowski. Junto a su hermana Lilly, escribió y dirigió la saga The Matrix.
- 1970 – En Buenos Aires nace la actriz y cantante argentina Paola Krum.
- 1979 – Nace el actor estadounidense Chris Pratt. Entre sus películas se encuentran Moneyball y la saga de Guardianes de la Galaxia.
- 1985 – En Nueva York nace la cantante estadounidense Lana del Rey, quien publicó discos como Paradise y Ultraviolence.
- 2000 – Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América. Esto se da tras un desempate por penales que disputa ante el Palmeiras brasileño en el estadio Morumbí de San Pablo.
- 2001 – Muere en Los Altos, California, el cantante y guitarrista de blues John Lee Hooker
- 2016 – Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la selección argentina, al anotar su gol número 55 en la victoria 4-0 sobre Estados Unidos por la semifinal de la Copa América.
- Se celebra el Día Internacional del Yoga. Impulsada por las Naciones Unidas, esta jornada busca incentivar la práctica de esta disciplina.
- Se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. A través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta iniciativa tiene el objetivo de generar una mayor concientización acerca de la enfermedad.
- En la Argentina se celebra el Día del Apicultor.
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