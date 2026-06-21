Las efemérides del 21 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, en el que se celebra el Día Internacional del Yoga.

La fecha fue instaurada en el año 2014, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Yoga con el objetivo de difundir los numerosos beneficios que esta disciplina que se originó en la India tiene para la salud integral de las personas.

Esta jornada cumple su novena edición recordando como esta práctica física, mental y espiritual puede mejorar la vida de los individuos a través de ejercicios que combinan la respiración con la realización de diversas posiciones con el cuerpo. De hecho, la palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.

La práctica del Yoga es avalada por la Asamblea General de las Naciones Unidas MoMo Productions - Digital Vision

Efemérides del 21 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1527 – Muere el filósofo e historiador italiano Nicolás Maquiavelo. Entre el conjunto de su obra, se destaca El príncipe.

1905 – En París, Francia, nace el filósofo y escritor Jean-Paul Sartre, quien escribió obras como La náusea y El ser y la nada.

1918 – La Universidad de Córdoba lanza el Manifiesto Liminar, que abrió camino a la reforma universitaria en nuestro país y el continente.

1924 – Nace en París el psicoanalista francés Jean Laplanche. Junto a Jean-Bertrand Pontalis, editó El Diccionario de Psicoanálisis.

1932 – En Buenos Aires, nace el músico y compositor argentino Lalo Schifrin, quien obtuvo un Premio Oscar honorífico por sus aportes al cine.

1944 – Nace el director de cine británico Tony Scott, quien realizó obras como Top Gun, Hombre en llamas y Déjà Vu.

1947 – En San Sebastián, España, nace el filósofo y escritor Fernando Savater.

1948 – Nace el escritor británico Ian McEwan.

1955 – Nace el exfutbolista y dirigente francés Michel Platini. Con la selección de su país, jugó los Mundiales de 1978, 1982 y 1986, y fue campeón de la Eurocopa en 1984.

1961 – En París nace el músico francés José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao.