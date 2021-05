Paola Krum, sobre Iván Espeche: “Es un tesoro vivir una historia de amor así”

Mientras se prepara para que el país entero conozca a su nuevo personaje en El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe que se estrenará en las próximas semanas, Paola Krum abrió su corazón y habló sobre su actual historia de amor con Iván Espeche, sobre cómo se lleva con su expareja y padre de su hija, Joaquín Furriel, su paso por la televisión y la crisis del teatro.

Sobre Furriel. “Con Joaquín nos conocimos trabajando en una obra de teatro y cuando ocurrió esto de la propuesta nunca lo vimos como un problema”, le dijo al programa Mientras tanto (Mucha Radio FM 89.5) recordando los meses que trabajaron juntos en Montecristo, allá por 2006. “Era complejo contar la historia de un amor con otro, pero lo teníamos muy claro. Me entusiasmaba mucho trabajar con él y verlo en ese personaje, jugar a lo opuesto que vivíamos en la vida cotidiana”, agregó sobre el padre de su hija, Eloísa.

Y agregó: “Trabajábamos muy bien juntos. Yo me tentaba mucho con Joaquín, me causaba gracia verlo así de malo y al mismo tiempo súper humano. Me hubiera gustado actuar un tiempo más con él, así mi hija nos podía ver más”.

Sobre su actual historia de amor con Iván Espeche. “Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó. Por suerte, va todo muy bien y estamos contentos, es un tesoro tener algo así”.

La televisión y el teatro

En las últimas semanas, Krum comenzó con las grabaciones de El primero de nosotros, la serie que cuenta la historia de un grupo de amigos que sufre un gran cambio al enterarse que uno de ellos padece una enfermedad terminal. “Nunca me toca la heroína que es amada de entrada”, reconoce la actriz, que enfrentará un gran desafío actoral. Y señaló: “Me topo con una historia súper compleja para mi personaje, y voy a tener detractores a morir”.

“Como actriz es un desafío porque tengo que lograr que no odien a la protagonista de la novela”, anticipa Krum, que hará de pareja de Benjamín Vicuña. “No sé cómo voy a hacer para contar lo que tengo que contar en El primero de nosotros. En la tira no hay ni buenos ni malos como las personas”.

“Yo intento apoyarme en la verdad y lo genuino a la hora de contar una historia. Lograr despojarme hasta de mis propios prejuicios”, explicó sobre los recursos que utiliza a la hora de componer un personaje.

Por otro lado, reflexionó: “Me siento muy agradecida de estar trabajando en un momento como este. El teatro no existe más, nuestro trabajo se fue al bombo”. La pandemia, y el cierre de las salas teatrales, impidió que Krum comenzara un nuevo proyecto sobre las tablas. “Javier Daulte escribió una obra de teatro para Gloria Carrá, Julieta Díaz y yo. Ya teníamos todo para el teatro La Plaza y no pudimos hacerlo”, expresó con cierta tristeza, pero sin dejar de agradecer todo lo que le ha pasado en su profesión. “Tuve muchos proyectos importantes que me dieron un rumbo en la carrera y me hicieron que creciera”, concluyó.

LA NACION