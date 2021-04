Primer capítulo. Las pasiones de Simón Bolívar, en un podcast narrado por Florencia Canale

“Simón Bolívar, el libertador de América, fue el exponente perfecto del hombre americano del siglo XIX: hizo suyo el poder político sin dejar de lado la ética romántica que dominaba aquellos tiempos. Varón que persiguió sus ideales, que les dio batalla sin flaquear y que también se dejó arrasar por la tromba femenina, no tuvo una, ni dos, ni tres mujeres. La leyenda cuenta que en sus 47 años de vida se dejó seducir por más de 35 señoras. Coleccionista de mujeres, amante voraz, Bolívar fue el perfecto encantador de serpientes”, dice Florencia Canale, la autora de La libertina: Madame Périchon, una espía en el Río de la Plata. Después de retratar la vida pública y privada de próceres como José de San Martín y Manuel Belgrano, la escritora argentina fue elegida por la plataforma Podimo para su desembarco en América Latina. Hoy es el lanzamiento del primer capítulo del podcast La pasión de Simón Bolívar, escrito y narrado por Canale, que constará de diez episodios. Los lectores de LA NACION lo pueden escuchar en exclusiva.

Las pasiones de Simón Bolívar

El podcast inaugura la categoría Amor y Romance, de Podimo, una plataforma fundada en Dinamarca en 2019 que en la actualidad está presente en Alemania y España, y veinte países de América Latina: Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros. Quienes se suscriban (gratis, a modo de prueba, durante treinta días) podrán escuchar online (a través de una aplicación) o a demanda (como ofrece Netflix) la voz de Canale, que recorre con su relato la historia del héroe americano del siglo XIX. También, su desenfreno amoroso, la épica de la guerra de la Independencia y su costado más humano.

“Cuando me convocaron de Podimo me pareció una propuesta fascinante, un nuevo desafío y, por qué no, también un riesgo. Y a mí me encantan los riesgos y los desafíos. Me interesaba, además, ser yo quien iba a narrar la historia. Yo quería ser quien contara el cuento”, dijo Canale a LA NACION. A partir de una rigurosa investigación histórica, como suele hacer para todas sus novelas, la escritora creó un relato con material inédito, que se presenta como si fuera una radionovela: tiene efectos especiales, sonidos del ambiente, música y voces de personajes masculinos y femeninos. El primer episodio está centrado en la infancia de Bolívar y en parte de su educación sentimental. “Fue un hombre fuera de serie y muy misterioso. Se casó muy joven y quedó viudo enseguida. Estaba muy enamorado y quedó muy dolido. Por eso decidió no volver a casarse. Hizo duelo por un tiempo y luego arrasó: las mujeres, solteras y casadas de distintas edades, caían a sus pies. Una de ellas se obsesionó tanto que llegó a mandarle unas 200 cartas de amor”, agrega Canale, que ya escribe su próxima novela histórica para publicar en la segunda parte del año.

Cada episodio dura alrededor de veinte minutos y se podrá escuchar en todo el continente americano en español. La versión latina de la aplicación ofrece más de 50 mil podcasts en español y 600 mil en inglés. Lo que diferencia a Podimo de otras plataformas de podcasts es que comparte las ganancias con los “podcasteros”. “Medimos cuántos minutos ha escuchado cada usuario de nuestro servicio de pago en un mes determinado. A continuación, dividimos la cuota de suscripción de cada usuario con los creadores que ha escuchado ese mes y pagamos regalías directamente a cada creador en función del tiempo dedicado a cada podcast y su modelo de compensación. De los contenidos exclusivos repartimos el 50 por ciento de los ingresos netos y de los no exclusivos, el 20 por ciento”, explicó Verónica Figueroa.

El primer lanzamiento de Podimo en el país se concretó el 8 de marzo pasado con el podcast “La marea”, sobre el movimiento “Ni una menos”, narrado por Ingrid Beck y producido por ella junto a María Florencia Alcaraz y Paula Rodríguez. Desde la Argentina también se incorporan al catálogo otras producciones especiales: entre ellas, “La pelota no se mancha”, un podcast de Lalo Zanoni sobre la vida de Diego Maradona; “Fiebre blanca”, de Agustina Larrea y Tomás Balmaceda, autores de un interesante libro sobre la Antártida; y “Caníbales”, de Bibiana Ricciardi, sobre las historias más escalofriantes de asesinos célebres del continente.

