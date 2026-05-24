Las efemérides del 24 de mayo reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que cumple 85 años el músico, escritor y poeta estadounidense Bob Dylan.

El autor de canciones como “Blowin’ in the wind” nació un día como hoy, pero de 1941, en la ciudad de Duluth, en el estado de Minnesota de los Estados Unidos, bajo el nombre de Robert Allen Zimmermann. A los 21 años editó su primer disco homónimo, y desde entonces se consolidó como una de las máximas figuras de la cultura estadounidense.

A través de sus letras poéticas, siempre influidas por sus lecturas, habló sobre la paz, el amor y las injusticias del mundo, entre otros temas. Su escritura le valió en 2016 el Premio Nobel de Literatura.

Algo de su extensa carrera se puede ver en la película Un completo desconocido (2024), protagonizada por Timotheé Chalamet. Esta recibió buenas reseñas de los críticos y obtuvo ocho nominaciones en los Premios Oscar 2025.

Efemérides del 24 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1543 – Muere Nicolás Copérnico, astrónomo polaco que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol.

1686 – Nace en Polonia, Gabriel Daniel Fahrenheit, inventor del termómetro.

1819 – Zarpa el buque Savannah, primer barco a vapor que atravesó el océano Atlántico. Salió desde Nueva York.

1844 – Morse transmite el primer mensaje telegráfico.

1883 – Se inaugura el puente de Brooklyn, con la presencia del gobernador de Nueva York (Cleveland) y el presidente Arthur.

Este 24 de mayo se cumplen 131 años de la inauguración del Puente de Brooklyn. Mariana Eliano - Lugares

1916 – Se inaugura la Torre de los Ingleses en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la estación de Retiro.

1926 – Más de 2000 personas mueren a causa de la erupción del volcán Tokachi en Japón.

1934 – Se inaugura el edificio del Mercado del Abasto.

1941 – Nace Bob Dylan, icónico músico y poeta —ganador del Premio Nobel de Literatura— cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman.

1945 – Nace la actriz Priscilla Presley.

1964 – Mueren 320 personas y 800 resultan heridas luego de los incidentes en el partido entre Perú y la Argentina por la anulación de un gol.

1973 – Nace Rodrigo Bueno, “El potro”, popular cantante argentino de cuarteto.