Las efemérides del 25 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día del Peluquero.

La fecha para celebrar a esta profesión surge del homenaje a la vida del rey francés Luis IX (1214-1270), quien durante su reinado nombró caballero a uno de los peluqueros al servicio de su corte, como una forma de honrar su noble labor y los servicios prestados. Este acontecimiento permitió que los peluqueros adquirieran mayor notoriedad y poco a poco ganaran su posición en una sociedad tan jerarquizada como la de esa época. Por haber resaltado a los peluqueros, que hoy en día siguen teniendo su lugar vital en el mundo de la estética y la imagen, se festeja el Día del Peluquero en el día de la muerte de ese soberano.

Efemérides del 25 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1270 - Muere, tras 44 años de reinado, el monarca francés Luis IX.

1530 – Nace el zar de Rusia Iván “el Terrible”.

1776 – Muere el filósofo inglés David Hume.

1867 – Muere el físico y químico británico Michael Faraday.

1900 – Muere el poeta y filósofo alemán Friedrich Nietzsche.

1912 – Nace el actor y director teatral español Narciso Ibáñez Menta.

1930 – Nace el actor británico Sir Sean Connery.

1949 – Nace Gene Simmons, bajista y vocalista de la banda Kiss.

1954 - Nace en Londres el músico, cantante y compositor británico Declan Patrick MacManus, conocido con el nombre artístico de Elvis Costello.

1958 – Nace el director de cine Tim Burton.

1970 – Nace la modelo alemana Claudia Schiffer.

1984 – Muere Truman Capote, escritor estadounidense.

2000 – Nace Nicki Nicole, cantante argentina.

2009 – Muere el político estadounidense Edward Kennedy.

2012 – Muere el astronauta estadounidense Neil Armstrong.