Efemérides del 25 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 25 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumple un nuevo aniversario de la fundación de Racing Club de Avellaneda.

Considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino, el equipo nació el 25 de marzo de 1903 cuando se reunieron en una quinta de La Tablada los viejos compañeros de dos equipos amateurs formados por trabajadores del Ferrocarril Sur: Barracas al Sur y Colorados Unidos. Este último era una escisión del primero, generada algunos años antes por diferencias internas. Una excepción a los otros clubes, en una época donde todavía era muy fuerte la influencia británica en el deporte, era que este grupo de jóvenes estaba formado íntegramente por jugadores argentinos. Sin embargo, al momento de bautizar esta naciente institución, eligieron una palabra extranjera: el nombre surgió de una revista francesa de automovilismo que tenía en su portada la palabra Racing.

Racing campeón: el festejo desde las plateas

El club ganó su primer torneo amateur en 1913, y repitió este título todos los años hasta 1919, con lo que se coronó como el primer y único heptacampeón del fútbol nacional. También obtuvo las ligas de 1921 y 1925, con lo que se perfiló como uno de los mayores ganadores del deporte en la época previa a la profesionalización. Desde el comienzo de dicha etapa, en 1931, Racing Club se coronó campeón del torneo local nueve veces, la última en el año 2019. Además, con sus ligas de 1949, 1950 y 1951 se volvió el primer tricampeón del fútbol argentino en la era profesional. Desde entonces hasta hoy, el club también se anotó quince copas nacionales.

En el plano internacional, Racing Club ganó la Copa Libertadores de 1967 y ese año fue el primer conjunto nacional en ganar la Copa Intercontinental, disputada contra el Celtic F.C., vencedor vigente entonces de la Champions League. Además de la Supercopa 1988 y la Supercopa Interamericana 1988, volvió a tener dos títulos en el ámbito global hace dos años al ganar la última edición de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Efemérides del 25 de marzo: ¿Qué pasó un día como hoy?

1834 – Juan Manuel de Rosas finaliza la primera Conquista del Desierto.

1903 – Se funda en Avellaneda el equipo de fútbol Racing Club.

1941 – Se suicida el actor argentino Florencio Parravicini.

1942 – Nace la cantante Aretha Franklin.

Teaser de 'Respect', la biopic de Aretha Franklin - Fuente: YouTube

1947 – Nace Elton John, cantante y compositor británico.

1965 – Nace Sarah Jessica Parker, actriz estadounidense.

1968 – Nace Adrián Suar, actor y productor televisivo argentino.