Por qué se celebra hoy el día del escudo nacional

El Día del Escudo Nacional Argentino se conmemora cada 12 de marzo, con el objetivo de homenajear a uno de los símbolos patrios de la Nación en un nuevo aniversario de su aprobación oficial. Se trata de una imagen que, junto con la bandera, el himno y la escarapela, representa al país en el territorio nacional e internacional a través de su impresión en monedas, edificios, sellos, instituciones gubernamentales, embajadas y demás organismos en todo el mundo.

¿Cómo se creó el Escudo Nacional?

Los orígenes del Escudo Nacional Argentino Wikicommons

La historia de esta insignia patria comienza en 1813, durante la larga transición de las Provincias Unidas del Río de la Plata en esfuerzos de abandonar el dominio español para convertirse en una República. De esta manera, se ordenó crear una Constitución para el Estado de las Provincias Unidas que pudiera garantizar su libertad e independencia, a través de la Asamblea General Constituyente de ese mismo año.

Hasta ese momento, los documentos oficiales carecían de sellos propios que pudieran acompañar las firmas. Los únicos presentes eran los que pertenecían al Virreinato de la Plata, lo que generaba un gran problema y contradicción con el espíritu independentista. Es así que durante la Asamblea del Año XIII se ordenó a Agustín Donado la responsabilidad de crear un nuevo escudo. El entonces diputado por la provincia de San Luis debió diseñar un nuevo símbolo patrio que sirviera para diferentes documentaciones, tratados y firmas oficiales.

El 12 de marzo de 1813, Donado consiguió la aprobación de este nuevo diseño. La imagen del Escudo Nacional había sido grabada por el orfebre Juan de Dios Rivera Túpac Amaru y en 1944 fue declarada por el Poder Ejecutivo Nacional como un símbolo patrio argentino.

¿Qué significa el diseño del Escudo Nacional?

Este símbolo se encuentra conformado por diferentes elementos, cuya inclusión posee un significado en particular que dan sentido al mensaje y espíritu de la Nación. El Escudo Nacional posee una forma central ovalada que presenta el color celeste ―refiere a la justicia, lealtad, fraternidad y verdad―, y el blanco ―en representación de la pureza, obediencia, firmeza, integridad y fe―. Estas tonalidades hacen alusión también a la Bandera Nacional y la Escarapela, creadas por Manuel Belgrano en 1812. Esta referencia puede observarse también en el extremo inferior central, con la presencia de unas cintas entrelazadas.

El significado de cada elemento que conforma el Escudo Nacional

En la sección externa de esta insignia se puede observar dos ramas de laureles. Esta planta es asociada con la victoria y la gloria, en conmemoración de los esfuerzos independentistas. Hacia la cima del símbolo, se ubica un Sol naciente o Sol de Mayo, que cuenta con veintiún rayos visibles rectos y flamígeros alternados. Esta figura hace referencia a la prosperidad, la verdad y la majestad.

En el interior del óvalo central, se encuentran las figuras de dos antebrazos que estrechan sus manos diestras. Este gesto representa la unión fraternal entre las personas y entre los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estas manos sostienen al mismo tiempo un asta o lanza corta que refiere a la lucha por la libertad de los ciudadanos. Esta figura sugiere también los valores de dignidad, mando y soberanía nacional. En la cima de esta asta se ubica un gorro frigio rojo, famoso por su uso durante la Revolución Francesa de 1789, que señala la presencia de una república autónoma.