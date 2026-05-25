Las efemérides del 25 de mayo agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, lunes que en la Argentina es feriado por conmemorarse la formación del Primer Gobierno Patrio, aunque pocos trabajadores van a poder disfrutarlo.

Fue consecuencia del triunfo de la Revolución de Mayo, que reemplazó a la administración colonial en Buenos Aires, por entonces, capital del Virreinato del Río de la Plata. En ese contexto es que se creó la Primera Junta, que es considerado el Primer Gobierno Patrio. Su presidente fue Cornelio Saavedra, y estaba conformada en distintos estratos por los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso, y los vocales Manuel Alberti, Manuel Belgrano, Juan Larrea Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu y Juan José Castelli.

La Revolución de Mayo de 1810

Los hechos que derivaron en la formación de este ente gubernamental ocurrieron en el marco de la invasión napoleónica a España: la acefalía real en la península ibérica llevó a distintos patriotas de esta tierra a buscar una forma de gobierno administrada por los locales.

Si bien desde los papeles este nuevo gobierno respondería al depuesto Rey Fernando VII, en la práctica sirvió como un puntapié para la declaración de Independencia, que se concretó el 9 de julio de 1816.

Efemérides del 25 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1660 – Carlos II de Inglaterra restaura la monarquía en Inglaterra, 11 años después de la ejecución de su padre, Carlos I.

1810 – Se consuma la Revolución de Mayo, por la que se destituye al virrey Cisneros y se establece la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra.

1811 – Se inaugura la Pirámide de Mayo, construida por Pedro Vicente Cañete, en Buenos Aires.

Un día como este de 1811 se inauguró la Pirámide de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires Archivo

1812 – El general Manuel Belgrano vuelve a enarbolar la bandera argentina azul y blanca en Jujuy.

1862 – Muere la guerrera de origen boliviano Juana Azurduy, quien se desempeñó heroicamente en la independencia del Norte.

1900 – Se inaugura en Palermo la estatua de Domingo Sarmiento realizada por el escultor Augusto Rodin.

1901 – Se funda el Club Atlético River Plate.

1905 – Se funda el Club Atlético Platense.

1906 – Se funda el Club Atlético Defensores de Belgrano.

1908 – Se inaugura el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires. Es catalogado como el mejor teatro de ópera del mundo.

1916 – Se funda el club Huracán, de Bahía Blanca.

1919 – Se funda el Club Atlético de Rafaela.

1925 – Nace el boxeador argentino José María “El Mono” Gatica en Mercedes, Buenos Aires.

1938 – Nace el actor argentino Rodolfo Bebán.

1938 – Se inaugura el nuevo estadio Monumental del Club River Plate.

1938 – Abre sus puertas la librería Clásica y Moderna en el centro porteño, reconocida como Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña en 1988. Cerró en 2019 luego de 80 años de historia, pero volvió a abrir en 2023.

en 1988. Cerró en 2019 luego de 80 años de historia, pero volvió a abrir en 2023. 1940 – Se inaugura la Bombonera, el nuevo estadio de Boca Juniors.

1942 – Nace el músico fundador del grupo Les Luthiers, Marcos Mundstock.

1953 – Nace el exjugador de fútbol y entrenador Daniel Passarella.

1955 – Nace el actor argentino Gustavo Garzón.

1956 – Nace Carlos Peteco Carabajal, músico argentino de folclore.

1960 – Se inaugura el Teatro Municipal General San Martín.

1973 - Héctor Cámpora asume la presidencia del país, cargo que mantuvo hasta el 13 de julio.

1974 – Nace el periodista y presentador de televisión argentino Germán Paoloski.

1977 – Se estrena la película La guerra de las galaxias: una nueva esperanza, la primera de la mítica saga Star Wars.