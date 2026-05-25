Cuáles fueron las causas de la Revolución de Mayo

La Revolución de Mayo fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina, que marcó el inicio del proceso que años más tarde conduciría a la independencia nacional. Si bien el 25 de mayo es una fecha celebrada y recordada por los argentinos, no se trata de un hecho aislado. Durante el 18 y el 25 de mayo de 1810, ocurrieron diferentes hechos que permitieron concluir con el Primer Gobierno Patrio.

Se trata de un día que engloba una serie de factores políticos, económicos y sociales que se desarrollaron durante años. La crisis de la monarquía española, el crecimiento de las ideas revolucionarias y el descontento de los criollos frente a las restricciones impuestas por España fueron algunos de los elementos que impulsaron el movimiento revolucionario.

La Revolución de Mayo de 1810

Las causas de la Revolución de Mayo

Para comprender la Revolución de Mayo es necesario conocer los antecedentes y clima social y político de la época. No existió un solo motivo por el cual se conformó la Primera Junta, sino una suma de ideas, necesidades, manifestaciones y sucesos que llevaron al 25 de mayo.

La crisis política que atravesaba España a comienzos del siglo XIX fue uno de los principales motivos que impulsaron la Semana de Mayo. En 1808, el rey Fernando VII fue obligado a abdicar tras la invasión napoleónica. Con el control francés sobre gran parte del territorio español, el pueblo tenía una gran incertidumbre acerca de la capacidad de gobernar las colonias sin la autoridad del rey.

La Revolución de Mayo, óleo de Francisco Fortuny

El Virreinato del Río de la Plata experimentaba tensiones de los locales, quienes exigían el derecho de acceder a cargos políticos más relevantes, que eran ocupados casi exclusivamente por funcionarios enviados desde España. Asimismo, los criollos tomaron conocimiento de ciertas ideas revolucionarias, gracias a la influencia de ciertas naciones o acontecimientos como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa.

Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 generaron un gran impacto social. Durante esos ataques, los habitantes de Buenos Aires organizaron milicias criollas para defender el territorio sin una ayuda de España. Esa experiencia fortaleció el sentimiento de autonomía y permitió que varios líderes locales ganaran prestigio político y militar.

Otro de los motivos del descontento social y necesidad de cambio era el económico. España imponía fuertes restricciones comerciales que perjudicaban a los comerciantes y productores locales, por lo que muchos criollos exigían mayor libertad para comerciar con otros países. Los ciudadanos ya no se conformaban con el modelo vigente y manifestaban su deseo de cambio de manera explícita.

"El Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810" El óleo del artista chileno Pedro Subercaseaux

De esta manera, en mayo de 1810, las reuniones en el Cabildo, las protestas populares y la presión de los sectores revolucionarios concluyeron con la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de la Primera Junta. El 25 de mayo de 1810 significó el nacimiento del Primer Gobierno Patrio y el comienzo del proceso independentista argentino. Aunque la independencia formal recién se declaró en 1816, estos hechos permitieron que los criollos empezaran a tomar decisiones políticas propias y construyeran un nuevo modelo de gobierno.