El duro descargo de Inés Estévez por el fin del uso del barbijo al aire libre

Un año atrás, Inés Estévez y sus hijas, Cielo y Vida, contrajeron coronavirus, enfermedad que la actriz transitó con dificultades, fiebre y otros síntomas. Ante el reciente anuncio del fin obligatorio del uso del barbijo al aire libre , la también escritora y cantante realizó un duro descargo a través de las redes sociales.

Sobre la flexibilización de las medidas, la actriz quiso dejar en claro cuál será su postura al respecto. “Yo no me saco el barbijo ni en pedo y me sigo cuidando. Lavado de manos. Alcohol 70/30. Metro y medio de distancia y todo eso. En cualquier orden de cosas es mejor el sentido común y la capacidad deductiva que acatar ciegamente cualquier dictamen. Saludos (...)”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Perfecto, Inés, somos varios”, comentó un seguidor, sumándose a otros comentarios de apoyo a la reflexión realizada por la artista.

A través de otro mensaje, la actriz también apuntó hacia un posible trasfondo político detrás de la medida que permite que las personas que así lo deseen puedan circular sin tapabocas por la vía pública a la intemperie.

“La mayor demencia es colocar el uso del barbijo en una posición política”, consideró primero Estévez. Y volvió a insistir en que, en su caso, continuará utilizando la protección en el rostro como medida de prevención frente a la enfermedad. “Yo antes me lo puse y ahora también”, recalcó.

La intérprete también se refirió a los posibles riesgos que podrían dilatar o frustrar propuestas laborales si vuelven a darse contagios dentro de los equipos de trabajo en el ambiente. “Estoy trabajando en tres proyectos y mi responsabilidad es preservar la salud de todos los equipos. Un contagiado son 14 días de no filmar. Pilas, loco”, lanzó finalmente a modo de advertencia.

Una difícil experiencia

Transitar el coronavirus a mediados de 2020 fue una difícil experiencia para la exprotagonista de Pequeña Victoria, quien tuvo que hacerse cargo del cuidado de sus hijas en tales circunstancias. “Llegaron de lo del papá (Fabián Vena) con unos síntomas medios raros. Como la más chica no puede hablar, era difícil saber qué era lo que tenía. No sabemos cómo nos contagiamos, pero me parece que Cielito vino de allá en ese estado. No comía y lloriqueaba”, contó en septiembre del año pasado al programa Quedate, de elnueve. Ante esa situación, acudieron al pediatra. “Se lo contagiamos al pediatra también y a la noche siguiente o dos días más tarde, empecé yo a tener una voz rara y fiebre”, relató. Acto seguido, la actriz decidió hisopar a sus hijas.

Tras dar positivo las tres en la prueba de Covid-19, en su casa recibió la ayuda de una trabajadora que se encarga habitualmente del cuidado de Cielo por su discapacidad. “Cielito necesita permanentemente asistencia y necesitás más de dos brazos para contener a las dos”, aclaraba la actriz en relación con las exigencias de la maternidad en situaciones como la suya.

Sobre los días posteriores al resultado positivo, la artista reconoció que no fueron fáciles. “La que tuvo un cuadro gripal heavy, con febrícula y un estado de debilidad general fui yo. No pude guardar cama. Fue duro ocuparme de ellas en ese estado”, indicaba entonces. Y sobre cómo transitaron la enfermedad las pequeñas, agregaba: “La más grande no tuvo ningún síntoma y la más chica estuvo un poco decaída, con los ojos hinchados. Una vez que les dieron de alta y las pude mandar a lo del papá, pude comenzar mi recuperación”.

Sin embargo, a pesar de la presión que vivió esos días al tener que estar atenta a los síntomas de sus hijas y a los suyos, reconoció que en 2019 la experiencia había sido peor cuando se contagió de Gripe A y neumonía, por lo que debió ser internada. Como medidas preventivas para reforzar su sistema inmunológico, Estévez ha implementado ciertas recomendaciones de la medicina ortomolecular.