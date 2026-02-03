Las efemérides del 3 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes, en que se celebra el Día Internacional del Abogado.

La fecha tiene como objetivo rendir homenaje a estos profesionales y, al mismo tiempo, incentivar a la sociedad a estudiar la carrera de Derecho. De todos modos, cabe señalar que no existe un motivo especial por el cual se eligió celebrarlo en este día.

El 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado iStock

En América Latina, cada país cuenta con una fecha particular para hacerlo, la cual está relacionada con la historia de la abogacía nacional. En la Argentina por ejemplo, el Día del Abogado se conmemora cada 29 de agosto desde 1958. Se eligió aquella fecha en honor al nacimiento del político y jurista Juan Bautista Alberdi, quien gracias a su escrito Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina es considerado una gran inspiración para la Constitución de 1853.

Efemérides del 3 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1468 – Fallece el impresor alemán Johannes Gutenberg.

1813 – En la Argentina, se desarrolla el Combate de San Lorenzo.

1852 – En la Argentina, se produce la Batalla de Caseros.

1874 – Nace la escritora estadounidense Gertrude Stein.

1889 – Nace el cineasta danés Carl Theodor Dreyer.

1909 – Nace la filósofa y activista francesa Simone Weil.

1934 – Nace el actor y cómico argentino Juan Carlos Calabró.

1947 – Nace el escritor y cineasta estadounidense Paul Auster.

1949 – Nace el periodista, conductor y humorista argentino Jorge Guinzburg.

1958 – En Buenos Aires, Argentina se funda el Fondo Nacional de las Artes.

1959 – Nace el cineasta argentino Fabián Bielinsky. Dirigió los films Nueve Reinas y El Aura.

1960 – Nace el exfutbolista y director técnico alemán Joachim Löw.

1976 – Nace la actriz australiana Isla Fisher.

1976 – Nace el cantante, rapero y empresario puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee.

DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66