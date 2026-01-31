Día del Mago: por qué se celebra hoy y quiénes son los ilusionistas más conocidos del mundo

El Día Internacional del Mago se conmemora el 31 de enero en recuerdo a San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, una figura famosa del catolicismo, considerado como el patrono de los magos. La fecha busca destacar este oficio en el que se trabaja con la ilusión, la destreza, el entretenimiento y la innovación, para lograr sorprender al público de todas las edades.

Hoy se celebra el Día Internacional del Mago Archivo

¿Por qué se celebra hoy?

La fecha recuerda a Giovanni Melchiorre Bosco, nacido el 16 de agosto de 1815 en Italia. Inspirado por la fe y ciertos sueños relacionados con la espiritualidad, Bosco se acercó al catolicismo. Asimismo, mostró un gran interés por las artes circenses desde muy joven, por lo que estudió el oficio. Una de sus peculiaridades fue incluir sermones dentro de sus espectáculos, que le permitían combinar sus dos pasiones.

Luego de una larga carrera en el espectáculo, comenzó sus estudios religiosos. De esta manera, fue ordenado sacerdote en 1841. Gracias a su carisma y capacidad de acaparar la atención de los asistentes, se mostró como una figura más cercana. Su trabajo dentro de la Iglesia se destacó por la inclusión de los más pequeños y de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Bosco incorporó trucos de magia dentro de los templos religiosos, como una herramienta para acercar a los más pequeños. Fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, un organismo caritativo que se dedicaba a la educación y evangelización de la juventud mediante el “Sistema Preventivo”, que consistía en tres pilares: razón, religión y amor.

Juan Bosco falleció el 31 de enero de 1888 y en 1929 fue declarado beato. En 2002, el Papa Juan Pablo II lo proclamó como santo patrón de los magos escénicos.

El Día Internacional del Mago surge de la fecha de la muerte de Don Bosco, considerado patrono de este oficio

Los ilusionistas más conocidos del mundo

El ilusionismo es un oficio que se popularizó con los años, con el auge de figuras que lograron encantar al público y desafiar las leyes racionales. A lo largo de la historia, los magos combinaron técnica, creatividad y carisma para presentar trucos fantásticos que se imponen entre la realidad y lo imposible. A continuación, algunas de las figuras de la magia más importantes de la historia y actualidad.

David Copperfield

Nacido en Estados Unidos en 1956, es considerado como uno de los magos más influyentes de la era moderna. Su carrera despegó en shows televisivos, lo que lo llevó a alcanzar una gran convocatoria en espectáculos en vivo. Uno de sus trucos más recordados es la desaparición de la Estatua de la Libertad o el cruce de la Gran Muralla China.

David Copperfield Thirteen - Fuente: YouTube

Dynamo

Nacido en el Reino Unido en 1982, saltó a la fama gracias a su serie televisiva de magia urbana, donde realizaba ilusiones en la calle. En este ciclo logró caminar sobre el agua y atravesar ventanas. Su estilo destaca de otros magos por su estética contemporánea y conexión con los más jovenes.

Criss Angel

Este ilusionista y escapista norteamericano alcanzó notoriedad internacional con su programa televisivo. Sus trucos destacan por su impacto visual, actividades extremas como levitaciones públicas o escapes peligrosos, como también por su estética gótica y enfoque dramático.

Criss Angel, en uno de sus espectáculos de magia

Shin Lim

Nacido en Canadá en 1991, ganó popularidad mundial tras ganar diferentes competencias en programas de televisión de talentos. Se especializa en la cartomagia, una disciplina tradicional que requiere gran destreza, rapidez y poder de distracción. Su precisión es elogiada por fanáticos y destaca su imagen elegante, sobria y silenciosa, diferente a la de otros colegas del rubro.

David Blaine

Este mago estadounidense revolucionó la magia callejera con un enfoque minimalista y psicológico. Es conocido por realizar trucos de cartas, levitación y resistencia física extrema frente a desconocidos. Se diferencia de otros magos por poner el foco en la reacción del espectador y su sobriedad.

Harry Houdini

Es, sin dudas, el padre del ilusionismo, una de las figuras más importantes de la historia. Nacido en Hungría en 1874, es recordado por sus escapes imposibles, liberándose de cadenas, camisas de fuerza y tanques de agua. Si bien murió en 1926, su legado es una referencia en la magia contemporánea.

Houdini, en una prueba de escape

Juan Tamariz

Nacido en España en 1942, es uno de los magos más respetados del mundo. Su especialidad es la cartomagia y su estilo cercano, capaz de conectar con el público por su carisma. El truco más famoso de su repertorio es “Siempre 6”, una rutina en la que, a pesar de lanzar tres cartas, siempre le quedan seis en la mano.