Día Escolar de la No Violencia y la Paz: por qué se celebra hoy

El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra cada 30 de enero, en recuerdo de la muerte de Mahatma Gandhi, un día como hoy en 1948. Es conocido a nivel mundial por liderar luchas contra el poder colonial e inspirar con sus manifestaciones pacíficas sin el uso de la agresividad. Se convirtió en una figura fundamental del movimiento de independencia de la India, que destacaba por la desobediencia sin violencia, la tolerancia y el respeto por las diferencias étnicas.

Gandhi inspiró también otras fechas conmemorativas. El 2 de octubre, la fecha de su nacimiento, fue designado por la ONU como el Día Internacional de la No Violencia, fecha que en India se celebra como el Gandhi Jayanti.

¿Por qué se celebra hoy el Día Escolar de la No Violencia y la Paz?

La iniciativa fue impulsada por Llorenç Vidal, un poeta, pedagogo y pacifista español en 1964. El ilustrado propuso declarar un día que inspirara a los alumnos a alcanzar la paz, convivencia en armonía y respeto. De esta manera, se decidió tomar la fecha del fallecimiento de Mahatma Gandhi, como símbolo de los valores de calma, igualdad y tolerancia.

La jornada fue aceptada en 1974 por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. En 1993, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) decidió unirse a la iniciativa y reconocer este día de manera oficial. Esto impulsó a su popularización en todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de adquirir nuevas políticas educativas, crear campañas de concientización y planes de acción para ayudar a la convivencia pacífica en las aulas.

Otra de las claves de esta jornada es alcanzar la tolerancia y armonía desde temprana edad. Se destaca la importancia de educar a las infancias desde chicos a realizar intercambios solidarios y compartir un espacio desde el compañerismo. Es así que en muchos países este día es considerado como una efeméride escolar. Es la oportunidad para reflexionar acerca de las diferencias desde un punto de vista positivo, lo que permite derribar los prejuicios y la discriminación. Asimismo, se aborda las diferentes maneras de violencia que pueden existir y se profundiza acerca de los valores a adquirir para erradicar estas conductas. Este día propone el primer paso para crear sociedades justas que convivan en respeto y diversidad.

La historia de Mahatma Gandhi

El 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi AP

Nacido el 2 de octubre de 1869 con el nombre Mohandas Karamchand Gandhi en Porbandar, India, sus primeros años de vida fueron una gran influencia para su carrera e ideologías. Su madre seguía prácticas espirituales y su padre era diwan, término que se refiere al primer ministro de su ciudad, lo que le ayudó a adquirir ciertos valores y perspectivas acerca de la política y moral.

Luego de estudiar derecho, Mahatma Gandhi se mudó a Sudáfrica en 1893, para asistir a personas de la comunidad india en el país, que enfrentaban adversidades, discriminación y racismo. Durante sus 21 años de estadía, trabajó en los conceptos de resistencia pacífica y desobediencia civil sin el uso de la violencia.

En 1915 volvió a su tierra natal, donde difundió sus conocimientos e inspiró a las personas a luchar contra la opresión colonial. De esta manera, lideró la Campaña de No Cooperación y la Marcha de la Sal, que se oponían al dominio británico sobre la India. Su trabajo destacó por la paz, armonía y escucha de las personas. Ayudó a resolver conflictos entre diferentes comunidades y a alzar la voz del pueblo sin usar la agresividad.

Gandhi: la muerte de un idealista

El 30 de enero de 1948, luego de un año de alcanzar la independencia de su país, Mahatma Gandhi fue asesinado por el extremista Nathuram Godse. Su figura es recordada como un símbolo de paz, perseverancia y cooperación social, sin recurrir a la violencia como herramienta de protesta.