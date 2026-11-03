Efemérides del 3 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Hoy se cumple el 31° aniversario de la explosión del arsenal militar de Río Tercero, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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El 3 de noviembre es una jornada que reúne diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumple un nuevo aniversario de la explosión del arsenal militar en Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
Hace 31 años ocurrió este hecho en el que murieron siete personas y hubo más de 300 heridos. La explosión del arsenal del Ejército en Córdoba fue determinado por la Justicia como una voladura intencional, con el fin de obstruir la investigación del tráfico de armas a Ecuador y Croacia, países sobre los que pesaba un embargo internacional en esa época por el conflicto bélico con Perú en la Guerra del Cenepa y con Serbia en el marco de la disolución de Yugoslavia, respectivamente. Para el expresidente en función por aquel entonces, Carlos Menem, dicha investigación significó 167 días de prisión domiciliaria en una quinta de Don Torcuato, así como una condena en primera instancia de siete años que fue apelada. En 2013, Menem fue absuelto por prescripción ante la falta de sentencia firme en el caso del tráfico de armas. Al momento de morir, el 14 de febrero de 2021, tenía pautada una citación judicial para el 24 de febrero por la explosión del arsenal.
Efemérides del 3 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1912 – Nace el militar y dictador paraguayo Alfredo Stroessner.
- 1915 – Nace el actor argentino Osvaldo Miranda.
- 1921 – Nace el actor estadounidense Charles Bronson.
- 1930 – Nace el sociólogo y filósofo argentino Juan José Sebreli.
- 1931 – Nace la actriz italiana Monica Vitti.
- 1934 – La Asociación Argentina de Football (AAF) y la Liga Argentina de Football (LAF) se fusionan y nace la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
- 1943 – Nace el periodista argentino Jorge Lafauci.
- 1945 – Nace el exfutbolista alemán Gerd Müller. Con la Selección de su país fue campeón del mundo en 1974.
- 1952 – Nace la actriz y comediante estadounidense Roseanne Barr.
- 1954 – Fallece el pintor francés Henri Matisse.
- 1957 – Nace el actor sueco Dolph Lundgren.
- 1958 – Se inaugura la sede de la Unesco en París, Francia.
- 1958 – Se pone en órbita la Sputnik 2, nave soviética en la que viajaba la perra Laika.
- 1967 – Nace el actor y humorista uruguayo Oscar Fernando Straneo Díaz, más conocido como “Pichu”.
- 1969 – Nace el periodista argentino Nacho Goano.
- 1979 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Pablo Aimar.
- 1988 – Nace el futbolista argentino Carlos Izquierdoz, actual jugador de Boca Juniors.
- 1992 – Bill Clinton es elegido como presidente de Estados Unidos.
- 1995 – En la Argentina, provincia de Córdoba, explota la Fábrica de Militar de Río Tercero.
- 2006 – Fallece el exfutbolista ecuatoriano Carlos Spencer. Con un total de 54 anotaciones, es el goleador histórico de la Copa Libertadores de América.
- 2011 – Fallece el obispo argentino Justo Oscar Laguna.
- 2024 - Muere Quincy Jones, productor musical.
- 2025 - Muere Dick Cheney, exvicepresidente estadounidense.
- 2025 - Muere Diane Ladd, actriz estadounidense y madre de Laura Dern.
- Se celebra el Día del Artista Plástico Argentino.
- Se celebra el Día Mundial del Sándwich.