El cruce entre Alberto Samid y un periodista por un tuit antisemita: “Sobrevivimos a Hitler, vamos a sobrevivir sin su carne”

El empresario Alberto Samid protagonizó un tenso cruce en Crónica TV cuando fue consultado por el tuit que emitió el lunes criticando duramente a la comunidad judía. El llamado “Rey de la carne” ratificó sus dichos y el periodista Nacho Goano lanzó: “Sobrevivimos a Hitler, vamos a sobrevivir sin su carne”.

El desencadenante fue el tuit que emitió Samid en respuesta a los dichos de la embajadora de Israel, Galit Ronen, quien -tras cuestionar el cepo a la carne- advirtió que su país buscará a otros proveedores si la Argentina no regulariza sus exportaciones. “Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta ‘amenaza’ la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne”, publicó entonces el empresario frigorífico.

Lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más carne. Que esta "amenaza" la realicen. El mundo no les quiere vender nada. Son un desastre como clientes. Se los garantizo yo, Alberto Samid, El Rey de la Carne.https://t.co/U4ukexSuxl — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 14, 2021

En diálogo con La Tarde de Crónica, Samid criticó el hecho de que la israelita “se meta en un problema local”, y señaló: “Nosotros no nos metemos en su país o en sus decisiones”. Entonces, profundizó su pensamiento: “Yo que conozco perfectamente lo que es la comercialización de la carne puedo asegurar que le hacemos un favor a todos aquellos que nos compran carne, al revés de cómo lo quiere plantear ella”.

Según señaló, la carne argentina “vale cuatro veces más en cualquier parte del mundo”. De esta manera, al intentar despegarse de la cuestión discriminatoria, insistió: “Yo le contesté a esta señora comercialmente. No me compres más y andá a comprar a otro lado. No le vende nadie”.

Entonces, ratificando su acusación contra la comunidad judía, retrucó: “¿Saben por qué no le quieren vender a la comunidad judía? Porque tienen un sistema de rito que matan la hacienda en vivo, lo degüellan. Es terrorífico. Los empleados nuestros no quieren trabajar por cómo faenan ellos la hacienda”.

“Ningún país del mundo les quiere vender y encima nosotros le vendemos la carne a un tercio de lo que vale”, siguió el empresario, eufórico. “Nos hacen un favor, andá a comprar a otro lado. Nadie les va a vender”.

El cruce con Nacho Goano: “Samid, usted es un ignorante”

En ese momento, atinó a explicar por qué apuntó contra los judíos y empezó a decir que “en Israel hay judíos judíos, judíos católicos...”, pero el periodista Nacho Goano lo frenó: “No, Samid, usted es un ignorante, usted no sabe nada de los judíos, por favor. Hay judíos argentinos que vamos a la carnicería y compramos carne, también. Usted tendría que saber un poquito más de política y un poquito más de geografía”.

Un pedacito de la discusión de @nachogoano y Samid en Crónica de hoy. pic.twitter.com/mMai0cmFxL — Dani Hacker (@DanielaHacker) June 15, 2021

Enojado, Goano fue más allá: “Discúlpeme Samid, pero usted tiene una ignorancia galopante con respecto al judaísmo. Usted no sabe nada del judaísmo”. Ante esa crítica, Samid dijo que no podía conversar con el periodista porque, como Goano “ya tiene una opinión formada”, no lo escucha. “Es muy difícil hablar con usted. No quiere ni escucharme a mi”, dijo Samid. Y Goano explicó: “No puedo escucharlo porque lo que dice es un error atrás del otro. Lo estoy salvando, Samid, le estoy tirando un salvavidas. Húndase solo”.

Con el clima de tensión elevado, Samid deslizó que “no necesita ningún salvavidas judío”, y el periodista remató: “Sobrevivimos al faraón en Egipto y a Hitler en el Holocausto, vamos a sobrevivir sin su carne”.

Retomando su argumento, el empresario dijo: “En Israel, hay judíos católicos, judíos musulmanes y judíos judíos, los que nos compran la carne son los judíos judíos para el rito kosher. Dije judíos porque se llevan la carne con el rito judío, ni musulmán ni católico”. Y ratificó sus dichos “Es mejor que los judíos no nos compren más carne, si creen que van a comprar más barato en otro lado, que vayan a otro lado. Es lo mejor que nos puede pasar”.

Sin entender el porqué de la acusación por discriminación, Samid agregó: “Cuando a mí me dicen católico, me da orgullo; cuando se les dice judíos, se ofenden. Que digan, entonces, si están avergonzados. Solo dije que son malos comerciantes. Yo salí a defender a mi país contra una señora que no se tiene que meter en los temas internos de nuestro país”.

“Usted quiere salir en los diarios, Samid. Quiere releer un poquitito de historia... Hable de Israel, no de los judíos. Hable del socio económico, no de religión porque no sabe nada”, señaló Goano, quien enfatizó que Samid debería haberse referido al país y no a la religión porque, entre otras cuestiones, “en la Argentina hay 250 mil judíos que van a la carnicería”.

Ante esas palabras, el empresario subió la apuesta: “Vamos al ‘48, cuando ustedes se quedaron con la tierra Palestina y sacaron a la gente, así que mejor que no hagamos historia. Yo sé mucho más que usted, aunque le parezca mentira. Usted es un fanático”.

En un diálogo tenso de comienzo a fin, Goano resaltó que se trataba de una declaración antisemita, ante lo cual Samid elevó aún más su enojo y cortó el teléfono diciendo: “ Andá a cantarle a Gardel, ¿decir ‘judío’ es antisemita? Andá. Tomátelas, ruso, dejá, tomátelas”. Ya sin el empresario del otro lado de la línea, el periodista finalizó: “Soy judío con muchísima honra. Estoy feliz de ser judío. Usted debería haber dicho Israel, no los judíos. Si no lo puede entender, se lo paso por carne picada y se lo mando”. Y remató: “No hay nada peor que un ignorante con convicciones”.

LA NACION