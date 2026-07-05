Las efemérides del 5 de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se celebra el Día Mundial de la Bikini. Se trata de un traje de baño de dos piezas que revolucionó la moda femenina y se volvió un símbolo de liberación para las mujeres.

Se eligió esta fecha para conmemorar esta prenda porque fue un día como hoy, pero de 1946, cuando Louis Réard presentó la bikini por primera vez en un evento de moda realizado en la piscina pública Piscine Molitor de París.

Micheline Bernardini fue la primera en modelar una bikini

El revolucionario diseño se le ocurrió a este ingeniero automotor un día mientras paseaba por las playas de Saint-Tropez y notó que las mujeres se enrollaban los bordes de sus trajes de baño para poder broncearse mejor. Eso lo inspiró a crear una prenda con la panza al descubierto, algo totalmente innovador hasta ese momento.

Curiosamente, apareció por primera vez días después de que Estados Unidos probara la bomba atómica en el atolón Bikini en 1946. Como fue tal el escándalo que esta vestimenta provocó en la sociedad de ese entonces, se le dio un nombre en línea con el estruendo que causó.

Hoy en día, la bikini se han vuelto una prenda común para las mujeres en gran parte del mundo Shutterstock

La bikini terminó de popularizarse entre las décadas del 50 y del 60 gracias a figuras como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe y Jane Fonda. Hoy en día es considerada una prenda muy común para las mujeres, aunque todavía su uso está prohibido en algunos países.

Efemérides del 5 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1683 – El gobernador de Tucumán, Fernando de Mendoza y Mate de Luna, funda San Fernando del Valle de Catamarca.

1687 – La Royal Society publica Principia, de Sir Isaac Newton.

1811 – Se proclama el Día de la Independencia en Venezuela.

1960 – Nacen las actrices y cantantes argentinas conocidas como “Las Trillizas de Oro”: María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse.

1964 – Se forma la banda Pink Floyd, el icónico grupo de rock británico.

1969 – Muere el arquitecto Walter Gropius, fundador de la Escuela Bauhaus.

1969 - The Rolling Stones brinda un concierto de rock gratuito en el Hyde Park de Londres ante 250.000 espectadores, como tributo al fallecido Brian Jones: uno de sus fundadores y guitarristas. Aquel día fue el debut oficial de Mick Taylor.

1975 - En la Argentina, los sindicatos nucleados en la CGT (Confederación General del Trabajo) declaran la primera huelga general contra un gobierno peronista. Sucede en repudio al descalabro económico generado en el país por el Rodrigazo.

1980 – Muere el actor argentino Luis Sandrini.

1983 – Nace Marcela Kloosterboer, actriz argentina.

1984 – Presentación de Diego Armando Maradona como nuevo jugador del Nápoli de Italia.

1996 – Nace la oveja Dolly en el Reino Unido, el primer animal clonado.

1997 - El seleccionado argentino sub 20 gana el Mundial de Malasia al vencer a Uruguay en el estadio Shah Alam, de la capital Kuala Lumpur. El resultado fue 2 a 1, con goles de Esteban Cambiasso y Diego Quintana.