Efemérides del 3 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes 3 de julio es el Día del Locutor en la Argentina, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 3 de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que celebra el Día del Locutor en la Argentina. Con esta iniciativa, se busca destacar a las personas que se dedican a esta profesión en nuestro país, quienes prestan su voz en distintos medios de difusión para presentar programas, grabar anuncios publicitarios, conducir eventos y presentar noticias, entre otras cosas. En la Argentina, hay una rica historia de locutores que se volvieron figuras icónicas, como es el caso de Héctor Larrea, Betty Elizalde, Cacho Fontana y Juan Alberto Badía.
Esta fecha coincide con la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), que este año cumple 80 años. Fue creada el 3 de julio de 1943 y se trata de la única organización sindical que representa a los locutores nacionales y locales, tanto en la radio como en la televisión. Siete años más tarde, un Congreso Nacional de Locutores tomó ese día para conmemorar ese suceso y celebrar a una de las profesiones más destacadas en los medios de comunicación.
¿Qué pasó un 3 de julio en la historia?
- 1767 – Por orden del rey de España Carlos III, tiene lugar la primera expulsión de los jesuitas de Buenos Aires. Así, 289 clérigos que pertenecían a esa orden fueron enviados a Cádiz antes de ser deportados a Italia.
- 1883 – Nace el escritor Franz Kafka, autor de novelas como El proceso y El castillo.
- 1885 – Se promulga la Ley Nº 1597, también llamada “Ley Avellaneda”, la cual reglamentó el funcionamiento de las universidades nacionales.
- 1927 – Las mujeres votan por primera vez en América Latina. Ocurre en un plebiscito en Cerro Chato, Uruguay.
- 1933 – Muere Hipólito Yrigoyen, quien fue presidente de la Nación argentina en 1916 y 1928.
- 1935 – Muere André Citroen, industrial francés del automóvil.
- 1946 – Se estrena en París El ciudadano Kane, la famosa película de Orson Welles considerada una de las mejores de la historia del cine.
- 1957 – Nace Miguel del Sel, humorista y político argentino.
- 1962 – Nace el actor estadounidense Tom Cruise. Es reconocido mundialmente por las películas Top Gun y Misión Imposible.
- 1964 – Nace el conductor de radio y productor argentino Mario Pergolini, quien se destacó por su rol al frente del programa CQC: Caiga quien caiga y por ser el creador de Vorterix.
- 1969 – Muere Brian Jones, músico integrante de The Rolling Stones.
- 1971 – Muere Jim Morrison, cantante de The Doors.
- 1971 – Nace en Australia Julian Assange, fundador de “WikiLeaks”, concurrida página de filtraciones.
- 1985 – Se estrena la primera película de la saga de Volver al Futuro, considerada una de las más exitosas de la historia.
- 1990 - La selección argentina de fútbol se clasifica a la final del Mundial de 1990 al eliminar por penales a Italia, con la que había empatado 1-1. Sergio Goycoechea fue el héroe de la jornada, dado que atajó los penales ejecutados por los italianos Roberto Donadoni y Aldo Serena.
- 2005 – En España se aprueba la unión civil entre personas del mismo sexo.
- 2013 – En Egipto, las fuerzas armadas derrocan al presidente Mohamed Morsi después de cuatro días de protestas populares. El presidente de la Corte Suprema, Adly Mansour, es declarado presidente.
- 2015 – Aterriza en las islas de Hawai el avión Solar Impulse II, y bate el récord mundial de distancia para un avión propulsado con energía solar.
- 2025 - Mueren Diogo Jota y André Silva, hermanos y futbolistas portugueses en un accidente de tránsito en España. Jota jugaba en el Liverpool y la selección de Portugal.
- 2025 - Muere Michael Madsen, actor de Kill Bill y Perros de la calle, a los 67 años.
- Se celebra el Día del Locutor en la Argentina, en conmemoración a la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943.
- Se celebra el Día del Bioingeniero en la Argentina, en conmemoración a la primera colación de la Universidad Nacional de Entre Ríos en 1992.
- Se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Rubinstein Taybi (SRT), descubierto en 1963 por el pediatra Jack Rubinstein y el radiólogo Hooshang Taybi.
- Se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico.
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