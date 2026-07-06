Las efemérides del 7 de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que se celebra el Día Mundial del Cacao, uno de los ingredientes principales del chocolate.

Esta fecha surgió en 2010 por iniciativa de la Organización Internacional de Productores de Cacao y de la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros, quienes buscaban otorgarle a este fruto una distinción especial para honrar sus propiedades y beneficios. Finalmente, se eligió el 7 de julio dado que fue la fecha en la que se concretó la llegada del cacao desde América a Europa en 1550.

El 7 de julio se destacan los beneficios del cacao, uno de los principales ingredientes del chocolate Freepick (wirestock)

El cacao es la semilla de una fruta que proviene del árbol denominado Theobroma Cacao. Proviene de la región amazónica y su origen se remonta hace más de 4000 años.

A pesar de que es consumido masivamente, su producción se realiza solamente en los bosques húmedos tropicales, donde el clima es cálido. Es por eso que África Occidental, América Central, América del Sur y Asia son las regiones donde más se cosecha.

Efemérides del 7 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1930 – Muere Arthur Conan Doyle, escritor inglés y creador de Sherlock Holmes.

1940 – Nace el baterista de Los Beatles, Ringo Starr.

1940 – Nace Dora Baret, actriz argentina.

1949 – Nace Shelley Duvall, actriz estadounidense.

1950 – Se lleva a cabo la primera emisión de la televisión color en Estados Unidos.

1952 – Nace el cantante y compositor argentino César “Banana” Pueyrredón.

1957 - A los 16 años y ocho meses, debuta en la selección de Brasil el delantero Pelé (Edson Arantes Do Nascimento). En ese partido, hizo un gol, pero su equipo perdió 2-1 con la Argentina, en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, por la Copa Roca.

1963 – El médico Arturo Humberto Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, gana las elecciones presidenciales con el 25,15 por ciento de los votos y una abstención del 19,1 por ciento, en unos comicios donde estaba proscrito el peronismo.

2005 – Se produce un múltiple atentado terrorista en tres vagones de metro y bus en Londres. Mueren 56 personas y resultan 700 heridos.

2006 – Muere el cantante y guitarrista británico Syd Barrett, miembro fundador, primer cantante y guitarrista de la banda Pink Floyd. Participó íntegramente en el primer disco del grupo Piper at the Gates of Dawn.