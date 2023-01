Efemérides del 8 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 8 de enero reúnen una serie de eventos que tienen en común haber ocurrido un día como este. Este domingo, se celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Elvis Presley y David Bowie, entre otros.

El llamado “Rey del Rock & Roll” nació un día como este de 1935 en la ciudad estadounidense de Tupelo, aunque de niño se mudó con su familia a Memphis, donde comenzaría su mito. Según cuenta la leyenda, su primera aparición en frente al micrófono fue en la discográfica Sun, aunque acudió allí como un cliente, con la intención de grabar un disco de pasta que le obsequiaría a su madre para su cumpleaños. Desvelado por su voz, el ejecutivo de Sun, Sam Phillips, lo convocó para que grabara una serie de standards de artistas afroamericanos que le dieron sus primeros éxitos.

A partir de entonces, se hizo conocido en los escenarios por su voz inconfundible y sus movimientos, que ayudaron a romper los tabúes sociales de los que no quedaría mucho en la década del 60. Su paso a la discográfica RCA y el nacimiento de una carrera en el cine y la televisión popularizaron aún más su figura, con un nivel de exposición que solo experimentarían más tarde The Beatles. El paso del tiempo y el surgimiento de nuevos ritmos a los que no supo o no quiso adaptarse llevó a que su repertorio quedara relegado a los melancólicos en sus últimos años de vida, que pasó con maratónicos conciertos en Las Vegas. Afectado por los excesos de su vida en la salud, falleció de un infarto de miocardio el 16 de agosto de 1977.

La música también celebra hoy la vida de David Bowie, en el 76° aniversario de su nacimiento. El músico inglés, cuyo nombre de nacimiento fue David Robert Jones, reconfiguró la escena musical de los años 70 al sumergirse en una búsqueda personal que lo llevó a expresarse en el escenario y sus canciones bajo numerosos personajes. Discos como Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust y Aladdin Sane son algunas de las creaciones más conocidas de un artista en el que la obra se divide entre sus trabajos editados y los cambios que operó sobre su misma persona, en una época donde conceptos como el drag queen, la bisexualidad o la fluidez de género todavía no tenían el conocimiento que tuvieron después de que muchos artistas

hablaran de ellos o lo experimentaran para su público.

Todo esto y más, en las efemérides del 8 de enero

1324 – Fallece el mercader y viajero italiano Marco Polo.

1642 – Fallece el astrónomo y matemático italiano Galileo Galilei.

1928 – Fallece el médico y político argentino Juan B. Justo.

1935 – Nace el cantante y actor estadounidense Elvis Presley.

1939 – Nace la diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera.

1942 – Nace el físico y científico británico Stephen Hawking.

1947 – Nace el músico, cantante y actor británico David Robert Jones, más conocido como David Bowie.

1953 – Nace el exfutbolista argentino Roberto Mouzo.

1958 – En los Estados Unidos, Bobby Fischer obtiene el Campeonato Nacional de Ajedrez con tan solo 14 años.

1969 – Nace la actriz argentina Laura Novoa.

1971 – Fallece el dramaturgo y director teatral argentino Armando Discépolo.

1975 – Nace la conductora y actriz argentina Mariana Fabbiani.

1982 – Nace la actriz argentina Mónica Antonópulos.

1983 – Nace el político, militar y dictador norcoreano Kim Jong-un. Es el actual Líder supremo de la República Democrática Popular de Corea.

1995 – Fallece el exboxeador y actor argentino Carlos Monzón.

2016 – En México, detienen nuevamente al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.

