Dislexia: Laura Novoa dio a conocer su curioso secreto para estudiar los guiones

El backstage de cada serie o película y la forma en que cada actor se prepara para un papel es un misterio que no se revela en la obra final. En el diván de Cortá por Lozano, la actriz Laura Novoa reveló el particular método que tiene para recordar aprender los textos de sus personajes y el motivo por el cual su camino es totalmente diferente al del resto de sus colegas .

Desde El Durazno, Manuel, el hermano de Laura, mandó un video. “No quiero perder esta oportunidad que me da la producción y la licenciada Lozano de averiguar una cuestión muy extraña de mi hermana que es cómo estudia la letra. Vos agarrás un libreto de mi hermana y está todo garabateado con una especie de croquis, de muñecos… Una obra sobre la obra”, explicó.

De vuelta al piso, Novoa explicó que su hermano es actor y psicólogo y acto seguido reveló el motivo de sus garabatos: la dislexia. “Tengo un formato totalmente diferente para pensar las cosas”, explicó. “Para poder recordar los textos yo lo que necesito hacer es comprenderlos y los dibujo”, contó, y agregó: “ Yo no estudio el texto, lo entiendo y llego a las mismas palabras que el autor porque hago dibujos que me van recordando ”. Por último, dijo que es muy distraída y por eso tiene muchos libretos, y que los libretos que va estudiando los tiene todo el tiempo encima.

Verano en Mar del Plata

Con dirección de Carlos Olivieri y producción de Aldo Funes, Novoa estrena el 4 de enero en Mar del Plata Vamos a contar mentiras, donde comparte elenco con Marcelo De Belis, Darío Lopilato, Pablo Sorensen, María Irigaray, Mariela López Brown, Hernán Figueroa y Gonzalo Suárez. “¿Vos sos mentirosa?”, quiso saber Lozano. “No, pero hago de una mentirosa maravillosa”, respondió veloz.

Cuando contó que además de trabajar en Mar del Plata se va a dedicar a aprender a surfear, le preguntó si sus actividades extra le suman a la hora de componer. La actriz contó que en realidad para ella es al revés. “Los papeles me permiten explorar cosas nuevas. Nunca se me hubiera ocurrido hacer tela aérea por ejemplo y cuando hice Romeo y Julieta tuve que hacer un año para poder estar al servicio del personaje”, recordó.

La pregunta le dio pie a Lozano para preguntarle por uno de sus primeros trabajos: alquilaba canchas de tenis. “Estaba dentro de una casilla, chiquitita, durante todo el fin de semana, y la gente decía ‘la 7′, ‘la 6′ y yo con un papelito anotaba y estudiaba mientras mis obras de teatro”.

Por último, la actriz recordó sus inicios. “Mi pediatra, que es pediatra de mi hijo, dice que a los seis años me le planté y le dije ´yo voy a ser actriz´. A los 6, muy chiquita, pero después mi viejo no me dejaba actuar y entonces estudié mucho teatro”, repasó. Sus comienzos fueron, entonces, a los 18 años y un día: primero en Nosotros y los otros y luego en Socorro quinto año, donde además de actuar ayudó a realizar los castings. “Los castings no los doy bien”, reconoció la actriz, y explicó que el hecho de sentirse examinada no le permite fluir en su actuación.