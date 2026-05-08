Las efemérides del 8 de mayo reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día de La Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Esta fiesta litúrgica conmemora el día del año 1630 en que ocurrió lo que muchos calificaron como un milagro. Todo empezó cuando un portugués que vivía en Santiago del Estero le pidió a un compatriota que le enviara desde Brasil una imagen de la Inmaculada Concepción de María. Dos años después, llegaron dos figuras al puerto de Buenos Aires.

El Día de la Virgen de Luján es el 8 de mayo

Mientras eran trasladadas, la carreta que llevaba una de las imágenes se frenó sola en Zelaya, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Los conductores supusieron que la carga era demasiada. Sacaron el peso, pero la carreta no se movía. Entonces extrajeron el cajón de la Virgen, y ahí sí pudieron avanzar. Repitieron varias veces la acción, con los mismos resultados: al cargar la imagen religiosa, la carreta se detenía. Entonces, llegaron a la conclusión de que la Virgen quería quedarse en la orilla del Río Luján.

Dicha estatua, de 38 centímetros de altura y construida en arcilla cocida, todavía se conserva en la Basílica de Luján, que fue construida a cinco leguas del sitio donde se colocó la pequeña escultura por primera vez.

Esta representación de la madre de Cristo es considerada la patrona de la Argentina, y por eso en este día se le realizan ofrendas y peregrinaciones al templo que la alberga.

La Virgen de Luján es adorada en toda la Argentina, donde es la patrona Nicolás Suárez

Efemérides del 8 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1828 – Nace Jean-Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.

1884 – Nace Harry S. Truman, político estadounidense.

1886 – En Atlanta, EE.UU., John Styth Pemberton inventa la Coca Cola, la bebida internacional más popular de todos los tiempos.

1933 – Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas, en protesta por la represión de los parias por los ingleses.

1966 – Nace la cantante española Marta Sánchez.

1967 – Muhammad Ali pierde su título de campeón mundial por negarse a prestar el servicio militar en plena Guerra de Vietnam.

1970 – Sale a la venta el último álbum de Los Beatles: Let it be. El mismo contiene hits de la banda como “Get back”, “Don’t let me down” y “Two of us”.

The Beatles - 'Don't let me down' - Fuente: Youtube

1971 – Carlos Monzón retiene su corona mundial al vencer por abandono al italiano Nino Benvenutti.

1972 – Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, ordena el bloqueo y minado de los puertos de Vietnam del Norte.

1975 – Nace el cantante español Enrique Iglesias, uno de los hijos del famosísimo compositor Julio Iglesias.