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Efemérides del 7 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este jueves incluyen el aniversario del nacimiento de Eva Perón, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

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Las efemérides del 7 de mayo incluyen el aniversario del nacimiento de Eva Perón
Las efemérides del 7 de mayo incluyen el aniversario del nacimiento de Eva PeróniStock

Las efemérides de este 7 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen 107 años del nacimiento de Eva Perón.

María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en la ciudad bonaerense de Los Toldos. Con la intención de desempeñarse como actriz, se mudó a la ciudad de Buenos Aires cuando tenía tan solo 15 años y allí se destacó por su trabajo en el radioteatro.

Perón junto a su esposa, Evita, quien falleció en 1952 de cáncer, a los 33 años, y fue nombrada "Jefa Espiritual de la Nación".
Perón junto a su esposa, Evita, quien falleció en 1952 de cáncer, a los 33 años, y fue nombrada "Jefa Espiritual de la Nación".Getty Images

En el año 1944 conoció a Juan Domingo Perón, quien se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión. Después de que se casaran en 1945, “Evita” se empezó a involucrar en la política y al año siguiente participó activamente en la campaña electoral de Perón.

En 1947 impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino y luego fundó el Partido Peronista Femenino en 1949. Al año siguiente fue diagnosticada con cáncer de útero. Finalmente, murió el 26 de julio de 1952 a los 33 años. Su funeral duró 16 días y vio desfilar por la capilla ardiente a más de 2 millones de personas en el Ministerio de Trabajo, el Congreso Nacional y la CGT, los lugares por los que fue llevado su féretro.

Los funerales de Eva Perón, grabados en Technicolor
Los funerales de Eva Perón, grabados en Technicolor

Efemérides del 7 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 1824 – Se presenta por primera vez la Novena Sinfonía de Beethoven.
  • 1825 – Muere Antonio Salieri, compositor italiano.
  • 1909 – Nace Edwin Land, fundador de la fotografía instantánea (Polaroid).
  • 1916 - Se inaugura el “gasómetro”, el viejo estadio de San Lorenzo, ubicado sobre avenida La Plata.
  • 1919 – Nace María Eva Duarte de Perón, actriz, dirigente política peronista e impulsora de la Ley de sufragio femenino.
  • 1938 – Muere Vicenta Castro Cambón, poeta no vidente fundadora de la Biblioteca Argentina para Ciegos.
  • 1973 – El diario The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el escándalo Watergate.
  • 2004 – En Chile se promulga la nueva ley de matrimonio civil que permitió el divorcio.
  • 2011 – Muere Carlos Trillo, historietista argentino.
  • 2011 – Muere Willard Boyle, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 2009.
  • Se celebra el Día del Taxista.
  • Se celebra en la Argentina el Día de la Minería.
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