Las efemérides de este 7 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen 107 años del nacimiento de Eva Perón.

María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en la ciudad bonaerense de Los Toldos. Con la intención de desempeñarse como actriz, se mudó a la ciudad de Buenos Aires cuando tenía tan solo 15 años y allí se destacó por su trabajo en el radioteatro.

Perón junto a su esposa, Evita, quien falleció en 1952 de cáncer, a los 33 años, y fue nombrada "Jefa Espiritual de la Nación". Getty Images

En el año 1944 conoció a Juan Domingo Perón, quien se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión. Después de que se casaran en 1945, “Evita” se empezó a involucrar en la política y al año siguiente participó activamente en la campaña electoral de Perón.

En 1947 impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino y luego fundó el Partido Peronista Femenino en 1949. Al año siguiente fue diagnosticada con cáncer de útero. Finalmente, murió el 26 de julio de 1952 a los 33 años. Su funeral duró 16 días y vio desfilar por la capilla ardiente a más de 2 millones de personas en el Ministerio de Trabajo, el Congreso Nacional y la CGT, los lugares por los que fue llevado su féretro.

Los funerales de Eva Perón, grabados en Technicolor

Efemérides del 7 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1824 – Se presenta por primera vez la Novena Sinfonía de Beethoven.