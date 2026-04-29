Día del animal: los argentinos, ¿prefieren más a los gatos o a los perros?

Este 29 de abril se celebra en el país el Día del Animal; por tal motivo, vale la pena hacerle frente a la duda de ¿qué prefieren los argentinos? Lo cierto es que eligen cada vez más a los perros como compañeros de vida, aunque la población felina también experimenta un crecimiento sostenido en los hogares. Según datos del informe oficial titulado Tenencia responsable y sanidad de perros y gatos de la Encuesta Anual de Hogares 2022, el número de familias que integran mascotas en sus casas aumentó 9,3 puntos porcentuales entre 2003 y 2022. En la Ciudad de Buenos Aires, el registro total alcanzó las 861.852 unidades, compuestas por 493.676 perros y 368.176 gatos, lo cual marca una preferencia clara por el animal canino en la capital del país.

El fenómeno de la humanización de las mascotas crece en los hogares del país, un proceso que especialistas de la Universidad de Buenos Aires analizaron para advertir sobre sus posibles riesgos en el bienestar animal (Foto: ilustrativa de Unsplash)

Esta transformación en la dinámica familiar provoca que los animales ocupen roles centrales dentro del hogar. Los tiempos actuales muestran mascotas que ya no permanecen en el patio o la cocina, sino que comparten espacios de descanso, poseen vestimenta específica para cada estación, acceden a servicios de estética o spa y consumen dietas especiales de alta gama. Este cambio cultural, sin embargo, conlleva el riesgo de caer en la antropomorfización, una tendencia que consiste en atribuir características, necesidades o emociones humanas a los animales. Laura Rial, docente de la Cátedra de Bienestar Animal y Etología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostuvo al respecto: “Esta proyección no se limita a los animales de compañía, ni siquiera exclusivamente a los seres vivos. Forma parte de una manera habitual en la que los humanos interpretamos el mundo que nos rodea. Por lo tanto, debemos estar muy atentos para detectar cuándo caemos en este sesgo”.

Los argentinos eligen cada vez más a los perros como compañeros de vida, aunque la población felina también experimenta un crecimiento sostenido en los hogares Pixabay

El vínculo afectivo, aunque positivo, genera desafíos si los dueños ignoran las necesidades biológicas propias de cada especie. La especialista de la UBA señaló que el problema surge cuando las expectativas humanas se proyectan sin considerar los requerimientos naturales del individuo. Al interpretar conductas con una lógica humana, como creer que un perro siente despecho al portarse mal, los dueños alteran el bienestar de sus animales. Según explicó Rial, “el reconocimiento del valor afectivo de los animales y de su mundo emocional puede favorecer una convivencia más respetuosa y un vínculo más consciente. El problema surge cuando las expectativas humanas se proyectan sin considerar las necesidades propias de un individuo de otra especie, lo que repercute sobre su bienestar”.

Para garantizar una convivencia sana, los expertos sugirieron evitar la humanización excesiva y centrarse en las necesidades reales

Para garantizar una convivencia sana, los expertos sugirieron evitar la humanización excesiva y centrarse en las necesidades reales. Los perros requieren explorar su entorno a través del olfato, socializar con otros pares y seguir rutinas claras. Por su parte, los gatos necesitan controlar su ambiente, contar con espacios en altura y tener lugares seguros para esconderse. “Cuando estas conductas naturales se limitan, se reprimen o se fuerzan, ya sea por exceso de control o por una interpretación errónea de lo que deberían hacer, es común que aparezcan signos de frustración, aburrimiento, estrés crónico o alteraciones en la conducta”, concluyó la docente. En definitiva, la educación y el establecimiento de límites predecibles resultan pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de las mascotas y fortalecer el vínculo sin proyectar carencias humanas en ellas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA